Когда семье нужна помощь: как государство и общественные институты вместе защищают детей в Казахстане

В Казахстане работает государственная программа воспитания, цель которой - дотянуться до каждого детского сада и школы. Корреспондент Kazinform узнал, как психологи и неправительственные организации помогают казахстанской семье.

Родительство - это путь, который требует не только любви, но и знаний, поддержки и постоянного развития. В Казахстане при республиканском общественном объединении «Сенімен Болашақ» работает «Академия Осознанного Родительства», которая реализует просветительские проекты, направленные на укрепление института семьи и развитие родительских компетенций. Академия объединяет профессиональных психологов, которые помогают семьям в разных городах Казахстана получать актуальные знания, практические навыки и профессиональную поддержку в вопросах воспитания и семейного благополучия. Вся эта поддержка оказывается на безвозмездной основе для всех желающих в офлайн формате для жителей Астаны, Кызылорды и Караганды, родители из других регионов и онлайн форматах

Что изменилось в запросе родителей

По наблюдениям психологов Академии, родители все реже спрашивают «как воспитать» и все чаще - «что происходит с психикой ребенка». Выросло число обращений по задержке речевого и психического развития (ЗРР, ЗПР), расстройствам аутистического спектра (РАС), школьной тревожности, буллингу и влиянию цифровой среды.

Фото: Сенімен Болашақ

Эти проблемы характерны для многих регионов страны. Одной из наиболее распространенных остается позднее обращение родителей к специалистам при первых признаках нарушений развития ребенка, из-за чего упускается ценное время для своевременной диагностики и коррекционной помощи.

Еще одна проблема – это вовлечение детей в конфликты между родителями. После развода или в период семейных разногласий дети нередко становятся участниками взрослых конфликтов. Родители могут использовать ребенка как инструмент давления друг на друга, что вызывает у него чувство вины, внутренний конфликт, эмоциональное напряжение и необходимость выбирать сторону одного из родителей.

Как это выглядит на уровне одной семьи

В период судебного разбирательства семья особенно нуждается в профессиональной психологической и медиативной помощи. Работа Республиканской общественной организации «Сенімен Болашақ» показывает эту модель в действии. В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Астаны с марта 2026 года работает «Центр психологической поддержки семьи». За этот период психологи РОО сопроводили 70 судебных дел. Это 70 семей, в каждой из которых взрослые решали судьбу одного или нескольких детей, часто не слушая друг друга.

Опираясь на эти данные, специалисты выделяют ряд наиболее часто встречающихся проблемных сценариев: передачу воспитания родственникам, что ослабляет эмоциональную связь ребенка с родителями; использование ребенка как инструмента давления в родительском конфликте; а также несогласованность подходов к воспитанию между матерью, отцом и другими членами семьи.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Специалисты ЦППС при ювенальном суде Астаны проводят комплексное психологическое исследование семьи по определению суда: изучают материалы дела, консультируют каждого родителя и ребенка, наблюдают за детско-родительским взаимодействием, готовят экспертное заключение и сопровождают детей в процессуальных действиях, снижая риск повторной психотравматизации.

Главный результат заключается не только в количестве семей, получивших психологическую помощь, но и в формировании единых профессиональных подходов к проведению социально-психологического исследования. Разработанный алгоритм носит примерный характер и служит ориентиром для специалистов, обеспечивая последовательность, полноту и объективность исследования. В настоящее время психологи все чаще привлекаются к участию в сложных судебных разбирательствах, где требуется всесторонняя оценка семейной ситуации, детальный анализ психологических факторов и подготовка аргументированного экспертного заключения. Использование единых требований к квалификации специалистов и структуре заключения способствует повышению качества психологического сопровождения и обеспечивает более обоснованную оценку обстоятельств дела в интересах ребенка.

- Основная цель нашей работы - обеспечить качественное психологическое сопровождение семей и несовершеннолетних во взаимодействии с судебной системой, способствовать всестороннему исследованию обстоятельств каждого дела и подготовке объективных, научно-обоснованных психологических заключений, необходимых для принятия решений в наилучших интересах ребенка, - подчеркивает психолог Академии Камила Токжуманова.

Данный проект реализуется Академией осознанного родительства по запросу Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Астаны в рамках социального партнерства.

Академия не является частью административной структуры суда, либо иного государственного органа, что позволяет сохранять беспристрастность и высокий уровень доверия со стороны семей. Работа психологов осуществляется на принципах открытого диалога между гражданским обществом и государством.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Наиболее эффективным форматом работы является очное психологическое сопровождение. Индивидуальная работа с каждым участником позволяет глубже оценить семейную ситуацию, своевременно выявить причины конфликта и оказать более качественную психологическую помощь, добавила психолог.

Заключения социально-психологических исследований учитываются судом при вынесении решений по делам, в которых затрагиваются интересы несовершеннолетних детей. Практическое влияние и важность данной работы заключаются в том, что единые подходы к психологическому сопровождению судебных процессов способствуют более качественной защите прав детей и могут стать основой для дальнейшего совершенствования методических рекомендаций и нормативной базы в этой сфере.

Государственная программа формирует общий ценностный и правовой фон для миллионов детей. Точечная работа РОО «Сенімен Болашақ» защищает конкретного ребенка там, где этого фона уже недостаточно - в зале суда, в кабинете психолога, в семье, переживающей кризис. В деле воспитания маленьких казахстанцев государство все отчетливее закрепляет институциональное партнерство с НПО - через реформу законодательства, рост финансирования и формализацию сотрудничества, чтобы социальная политика сочетала массовость и адресную помощь, не обделяя вниманием ни одного ребенка.

Новый законопроект по вопросам брака и семьи готовят в Казахстане.