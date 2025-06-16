Восточный Казахстан урезает бюджет: какие проекты останутся без финансирования

Решение о перераспределении бюджетных средств приняли депутаты на внеочередной сессии областного маслихата. Основная причина — снижение поступлений из республиканской казны и необходимость соблюдения финансовой дисциплины.

Минус 33,7 млрд тенге: откуда изымаются средства

В рамках корректировки бюджета объем субвенций, поступающих в область, сократится на 27 млрд тенге. Из них:

19,1 млрд тенге — за счет внутренних перерасчетов и экономии областных администраторов программ;

7,9 млрд тенге — по городским и районным бюджетам.

Еще 6,7 млрд тенге потеряет регион из целевых трансфертов. Под сокращение попали крупные инфраструктурные и социальные объекты.

Какие проекты недополучат средства:

5,94 млрд тенге — урезание бюджета строительства многопрофильной больницы в Риддере. Завершение теперь планируют за счет специального фонда;

727,9 млн тенге сняты с проекта инженерных сетей в микрорайонах «Спорт», «Нурлы Жол» и 4-го квартала 19 жилого района в Усть-Каменогорске. Общая стоимость стройки — свыше 10,8 млрд тенге, в этом году из них освоено более 2,1 млрд;

77,3 млн тенге — экономия на организации выборов акимов районного и городского уровней.

Что еще пересмотрено

По информации и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования ВКО Динары Джумановой, сокращения не затронут приоритетные социальные обязательства. В основном изымаются неосвоенные средства или те, что удалось сэкономить.

Около 2 млрд тенге удалось сберечь на строительстве Центра гематологии в Усть-Каменогорске — проект продолжат за счет 33,6 млрд тенге из спецфонда. Также завершат водопроводные сети в селах Асубулак и Бозанбай, продолжат застройку в жилом районе Левый берег.

Экономию нашли и в других сферах:

Образование: урезаны расходы на повышение квалификации, транспорт и завершенные программы, включая «Еңбек» — сэкономлено 525 млн тенге;

Здравоохранение: отменена закупка газового хроматографа;

Спорт: пять физкультурно-оздоровительных комплексов не введут в срок — сокращено финансирование на их содержание;

Культура и внутренняя политика: экономия на форумах, имиджевых проектах, ремонтах и археологических раскопках;

Полиция и ЧС: пересмотрены траты на экипировку и оповещение.

— В сельском хозяйстве не использованы 2 млрд тенге субсидий — не поступили заявки. Еще 202,4 млн тенге сэкономили по линии страхования займов. Природоохранные программы также сократили — не использованы средства на зарыбление и ГСМ.

Почему недостроят: отложенные сроки и несостоявшиеся конкурсы

Некоторые инфраструктурные проекты перенесли на следующий год. Это касается:

очистных сооружений в Новой Согре;

реконструкции водоснабжения в поселке Первомайский;

инфраструктуры Новой Бухтармы;

инженерных сетей в районе улицы Жибек Жолы с выходом на Алматинскую трассу в Усть-Каменогорске.

Как отметили в управлении экономики, отложенные сроки ввода, корректировки смет и несостоявшиеся тендеры стали главными причинами сокращений.

Депутаты проголосовали единогласно. Несмотря на урезание бюджета, заверили в акимате, все ключевые обязательства перед населением будут выполнены.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ряд социальных программ поставят на утрату.