Ряд социальных программ поставят на утрату в Казахстане

Вице-премьер отметил, что теперь при планировании трансфертов общего характера госорганы и регионы будут ориентироваться на показатели СРС (Cистемы региональных стандартов) на всех уровнях местного бюджета.

Основная задача — обеспечить потребность по отстающим направлениям для их выравнивания до средне-районного, областного и республиканского уровня.

— Таким образом, в базу местных бюджетов будут включены направления расходов республиканского бюджета, финансировавшиеся ранее за счет целевых трансфертов на развитие и текущих трансфертов. Это объекты водоснабжения и водоотведения, инженерно-коммуникационная и транспортная инфраструктура, — сообщил Серик Жумангарин.

Чтобы не потерять целевое назначение данных расходов и не допустить отвлечения средств на другие менее приоритетные направления они будут утверждаться отдельным приложением к закону с указанием их целевого назначения. Их планирование будет осуществляться отраслевыми госорганами. Контроль и оценка будет проводиться ревизионными комиссиями.

— Здесь мы должны понимать, мы отходим от точечного финансирования проектов, мероприятий в населенных пунктах в рамках различных программ, таких как «Ауыл ел бесігі», «Развитие окраин городов», реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах и других. Данные программы поставим на утрату, — заявил вице-премьер.

Теперь из республиканского бюджета будут финансироваться объекты общестрановогозначения и критическая инфраструктура.

— Простыми словами проекты со значительной стоимостью, которые дадут высокий социально-экономический эффект будут финансироваться из республиканского бюджета, объекты первой необходимости для жизнеобеспечения населения — из местного бюджета, — пояснил Серик Жумангарин.

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о планах по обеспечению экономической самостоятельности регионов.