Восточный Казахстан под угрозой селей: в горах расположено 144 опасных озера

Эти водоемы, образованные в ледниковых котловинах, могут в любой момент прорваться вниз, став причиной разрушительных потоков.

— Такие озера выглядят живописно, но за их спокойной гладью кроется опасность. При обильных дождях или сильных толчках почвы вода может сорваться вниз, неся все на своем пути, — объяснил исполняющий обязанности главы областного филиала «Казселезащиты» Телгат Нурахмет.

Селевые риски сосредоточены в бассейнах рек Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бухтарма и Кендерлык. Опасные участки расположены в Алтайском, Катон-Карагайском, Зайсанском районах и в районе Риддера. Под угрозой — 11 населенных пунктов. Специалисты выделяют 13 очагов возможного зарождения селей.

Кроме того, на территории области выявлены девять оползнеопасных участков, в основном это обрывы вдоль берегов и горные склоны, подрезанные автодорогами.

Следят за водной обстановкой круглосуточно — в регионе работают девять сезонных и один круглогодичный гидропост (на реке Сарымсакты в Катон-Карагайском районе).

— Информация с гидропостов поступает трижды в сутки. Мы отслеживаем малейшие изменения, чтобы не допустить неожиданного схода селя, — отметили в «Казселезащите».

Для быстрой реакции на угрозу созданы аварийные бригады, ведется актуализация карт опасных зон — с обозначением домов, предприятий, инженерных сетей. В этом году также запланированы батиметрические работы на горных озерах в Катон-Карагайском районе — специалисты будут замерять глубину и объемы водоемов.

Сейчас ситуация в области стабильная, но спасатели напоминают: стихийное бедствие всегда подкрадывается незаметно.

— Избежать селя можно только одним способом — не оказаться на его пути. Поэтому мы призываем туристов воздержаться от походов в горы в зонах селе- и оползнеопасности. Безопасность — прежде всего, — подчеркнули в ДЧС ВКО.

Также в ведомстве советуют перед поездками знакомиться с актуальной информацией о состоянии местности, а при возникновении чрезвычайной ситуации сразу звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане находятся 13 селеоопасных очагов.