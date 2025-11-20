РУ
    11:47, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Восточный Казахстан: экономический рост и перезапуск ключевых отраслей

    В Службе центральных коммуникаций стартовал брифинг акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Нурымбет Сактаганов
    Фото: акимат ВКО

    Первые заявления главы региона дают понять: область входит в фазу системного обновления. Рост экономики, активная инвестиционная политика, модернизация инфраструктуры и запрос на новые стандарты качества жизни — основные акценты, которые звучат сейчас в Астане.

    Экономика растет быстрее ожидаемого

    Область показывает уверенный прирост практически во всех секторах — промышленность, инвестиции, строительство и сельское хозяйство демонстрируют двухзначные темпы. Но ключевое — это рост личных доходов и создание 23 тысяч рабочих мест.

    — Это — результат ежедневного труда жителей региона, — подчеркивает Нурымбет Сактаганов.

    Инвестиции становятся стратегическим инструментом

    ВКО фактически формирует новый инвестиционный ландшафт. Более 80 проектов на сумму свыше триллиона тенге — это не просто портфель, а попытка создать новый промышленный каркас.

    Особенно заметен фокус на горно-металлургическом комплексе и редкоземах — тенденция, которая вписывает область в глобальный контекст перехода к «зеленой» и высокотехнологичной экономике.

    Отдельный импульс дает прошедший этой осенью форум «Altai Invest», который показал, что ВКО интересен международным компаниям не только как ресурсная база, но и как площадка для развития.

    Восточный Казахстан: экономический рост и перезапуск ключевых отраслей
    Фото: акимат ВКО

    Сельское хозяйство и экспорт: регион возвращает себе статус аграрного лидера

    Агросектор показывает стабильный рост, но куда важнее — прогресс в экспорте переработанной продукции и выход восточноказахстанского меда на рынки Европейского Союза. Это серьезный показатель признания качества и соблюдения международных стандартов. Позиции области в переработке масличных продуктов традиционно высоки.

    Туризм как экономика будущего

    Сразу четыре кластера — от wellness-направления в Катон-Карагае до горнолыжного туризма в Риддере — формируют новую идентичность региона.

    Планы по строительству всесезонного курорта «Анатау» и модернизация гостиничной инфраструктуры — это реальные шаги к тому, чтобы перевести туризм ВКО из разряда сезонного в разряд круглогодичного.

    По медицинскому туризму регион уже стал конкурентоспособным: стоимость чек-апа в Усть-Каменогорске в 10–15 раз ниже зарубежных аналогов.

    Инфраструктура: область решает проблемы, которые копились годами

    Строительство новых аэропортов, модернизация пунктов пропуска, запуск новых авиамаршрутов, ремонт сотен километров дорог, возведение мостов — это не просто крупные стройки. Это фундамент, без которого невозможно развивать экономику, туризм, производство и экспорт.

    Нурымбет Сактаганов отдельно акцентирует внимание на энергетике и тепловой инфраструктуре — вопрос, который десятилетиями был болевым для Риддера. Снижение износа ТЭЦ — важный сигнал.

    Восточный Казахстан: экономический рост и перезапуск ключевых отраслей
    Фото: акимат ВКО

    Социальная сфера становится центром приоритетов

    Открывшиеся школы, построенные медучреждения, новый медкластер в Усть-Каменогорске, подготовка врачей за рубежом — все это говорит о том, что регион не просто наращивает экономические показатели, а меняет качество жизни.

    Растут спортивные достижения, расширяются возможности для массового спорта, строятся новые общественные пространства — это формирует совершенно другую городскую и сельскую среду.

    Восточный Казахстан делает ставку на людей.

    — Наш главный ресурс — это жители Восточного Казахстана. Все достижения стали возможны только благодаря их труду и единству, —  подчеркивает аким области Нурымбет Сактаганов.

    Уже сейчас ясно, что регион входит в период системных перемен, опираясь на инвестиции, модернизацию и человеческий потенциал.

