Восточный Казахстан: экономический рост и перезапуск ключевых отраслей
В Службе центральных коммуникаций стартовал брифинг акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.
Первые заявления главы региона дают понять: область входит в фазу системного обновления. Рост экономики, активная инвестиционная политика, модернизация инфраструктуры и запрос на новые стандарты качества жизни — основные акценты, которые звучат сейчас в Астане.
Экономика растет быстрее ожидаемого
Область показывает уверенный прирост практически во всех секторах — промышленность, инвестиции, строительство и сельское хозяйство демонстрируют двухзначные темпы. Но ключевое — это рост личных доходов и создание 23 тысяч рабочих мест.
— Это — результат ежедневного труда жителей региона, — подчеркивает Нурымбет Сактаганов.
Инвестиции становятся стратегическим инструментом
ВКО фактически формирует новый инвестиционный ландшафт. Более 80 проектов на сумму свыше триллиона тенге — это не просто портфель, а попытка создать новый промышленный каркас.
Особенно заметен фокус на горно-металлургическом комплексе и редкоземах — тенденция, которая вписывает область в глобальный контекст перехода к «зеленой» и высокотехнологичной экономике.
Отдельный импульс дает прошедший этой осенью форум «Altai Invest», который показал, что ВКО интересен международным компаниям не только как ресурсная база, но и как площадка для развития.
Сельское хозяйство и экспорт: регион возвращает себе статус аграрного лидера
Агросектор показывает стабильный рост, но куда важнее — прогресс в экспорте переработанной продукции и выход восточноказахстанского меда на рынки Европейского Союза. Это серьезный показатель признания качества и соблюдения международных стандартов. Позиции области в переработке масличных продуктов традиционно высоки.
Туризм как экономика будущего
Сразу четыре кластера — от wellness-направления в Катон-Карагае до горнолыжного туризма в Риддере — формируют новую идентичность региона.
Планы по строительству всесезонного курорта «Анатау» и модернизация гостиничной инфраструктуры — это реальные шаги к тому, чтобы перевести туризм ВКО из разряда сезонного в разряд круглогодичного.
По медицинскому туризму регион уже стал конкурентоспособным: стоимость чек-апа в Усть-Каменогорске в 10–15 раз ниже зарубежных аналогов.
Инфраструктура: область решает проблемы, которые копились годами
Строительство новых аэропортов, модернизация пунктов пропуска, запуск новых авиамаршрутов, ремонт сотен километров дорог, возведение мостов — это не просто крупные стройки. Это фундамент, без которого невозможно развивать экономику, туризм, производство и экспорт.
Нурымбет Сактаганов отдельно акцентирует внимание на энергетике и тепловой инфраструктуре — вопрос, который десятилетиями был болевым для Риддера. Снижение износа ТЭЦ — важный сигнал.
Социальная сфера становится центром приоритетов
Открывшиеся школы, построенные медучреждения, новый медкластер в Усть-Каменогорске, подготовка врачей за рубежом — все это говорит о том, что регион не просто наращивает экономические показатели, а меняет качество жизни.
Растут спортивные достижения, расширяются возможности для массового спорта, строятся новые общественные пространства — это формирует совершенно другую городскую и сельскую среду.
Восточный Казахстан делает ставку на людей.
— Наш главный ресурс — это жители Восточного Казахстана. Все достижения стали возможны только благодаря их труду и единству, — подчеркивает аким области Нурымбет Сактаганов.
Уже сейчас ясно, что регион входит в период системных перемен, опираясь на инвестиции, модернизацию и человеческий потенциал.