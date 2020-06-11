Восстановление домов в Мактаарале: 183 семьи в Фирдоуси получили по 8,5 млн тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Под руководством акимата Туркестанской области и Мактааральского районного филиала партии «Nur Otan» организован мастер-класс с участием специалистов строительства для жителей населенного пункта Фирдоуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Цель – научить население необходимым требованиям в сфере строительства, повышению уровня их знаний для выполнения качественных работ. Жителям было разъяснено, сколько цемента необходимо добавить при заливке фундамента дома, какие требования необходимо соблюдать при укладке кирпича. Специалисты также показали условия строительства по каждому элементу в процессе самой работы.

«Сегодня жители села начали строительство домов. Государство уже перечислило половину суммы из планируемых 17 млн тенге. Теперь мы должны наращивать темпы строительных работ. Сегодня под эгидой партии организован мастер-класс. Это необходимое для всех мероприятие. Потому что большинство жителей не знают требований к строительным работам. Мы благодарим всех тех, кто организовал это нужное дело», - говорит житель села Фирдоуси Мухамеджан Мирзаходжаев.

В настоящее время местные жители продолжают строить жилье за счет средств государства. Стоит отметить, что в селе Фирдоуси, пострадавшем от наводнения, было всего 338 домов, из них на сегодняшний день полностью снесен 271 дом. Сейчас здесь заливается фундамент 26 жилых строений и поднимаются стены 3 домов. Недавно 183 семьям Фирдоуси из положенных каждой семье 17 млн., перечислены в полном объеме 50% - это 8,5 млн тенге.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.