Восстановление Арыси обсудили в акимате Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева был рассмотрен ряд важных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

На повестке дня был ход восстановительных работ в городе Арысь, в том числе строительство дорог, подведение канализационных систем, оформление правоустанавливающих документов. Кроме того, на совещании обсудили новые направления предоставления адресной социальной помощи. Было сказано и о работах по благоустройству и озеленению города Туркестан.













На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы в городе Арысь находятся на стадии завершения. Вместе с тем, по словам докладчиков, работы в секторах, закрепленных за городами Нур–Султан и Шымкент, отстают от общего графика. В этих секторах продолжаются работы по наружной и внутренней отделке домов. Более того, поэтапно решаются вопросы оформления документов и их передачи в соответствующие инстанции. В настоящее время столичные строители ведут ремонтные работы в 1167 квартирах и возводят три многоэтажных жилых дома на 287 квартир.









Основываясь на опыте Арыси, город Туркестан был также разделен на 16 секторов. Сегодня активно ведутся работы по озеленению и благоустройству областного центра.

Наряду с этим, на заседании были озвучены последние данные по области касательно выплаты адресной социальной помощи. Как стало известно, более 18 тыс. семей скрыли свои реальные доходы, что привело к нарушению условий получения АСП. По итогам проведенного мониторинга сэкономлено около 3 млрд тенге. Из 650 млн тенге, выплаченных семьям, которым на самом деле не положена адресная социальная помощь, возвращено 38,8 млн тенге.





В тоже время в ИС «Е-халық» формируются цифровые социальные карты семей Казахстана. На сегодняшний день системой охвачены около 7 млн семей (18,4 млн человек). Электронная социальная карта в автоматизированном режиме определяет уровень благосостояния семьи. В свою очередь, это позволит выявить слабые места семьи, принять меры профилактики и повысить эффективность социальной политики на местном уровне.



