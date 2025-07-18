Воспитательница осуждена в Астане за жестокое обращение с ребенком

— Инциденты, зафиксированные на видео, включали удары, толчки и иные грубые действия, приведшие к физической боли и слезам ребёнка. Вина подсудимой установлена и подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и иными доказательствами уголовного дела, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Подсудимая вину признала полностью, просила строго не наказывать.

Потерпевшая сторона настаивала на более тяжкой квалификации и требовала компенсацию.

Решением суда воспитатель признана виновной и будет привлечена к общественным работам на 80 часов. Суд также учел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка и положительную характеристику.

— Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено, — отметили в суде.

Кроме того, гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворён частично.

Ранее мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента.