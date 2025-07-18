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    21:25, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Воспитательница осуждена в Астане за жестокое обращение с ребенком

    Межрайонный суд по уголовным делам Астаны установил, что педагог детского сада, работая в январе — феврале 2025 года, неоднократно применяла физическую силу к ребенку, передает агентство Kazinform.

    детсад
    Фото: акимат Астаны

    — Инциденты, зафиксированные на видео, включали удары, толчки и иные грубые действия, приведшие к физической боли и слезам ребёнка. Вина подсудимой установлена и подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и иными доказательствами уголовного дела, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

    Подсудимая вину признала полностью, просила строго не наказывать.

    Потерпевшая сторона настаивала на более тяжкой квалификации и требовала компенсацию.

    Решением суда воспитатель признана виновной и будет привлечена к общественным работам на 80 часов. Суд также учел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка и положительную характеристику.

    — Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено, — отметили в суде.

    Кроме того, гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда удовлетворён частично.

    Ранее мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента.

    Теги:
    Детсады Суды Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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