Воспитанники детского сада попали в больницу в Павлодарской области

В управлении образования Павлодарской области рассказали, медицинская помощь потребовалась семерым детям. 7 ноября трое воспитанников ясли-сада «Балдаурен» Щербактинского района были направлены в областной центр. Четверых детей оставили под наблюдением дома.

— По данному факту РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» начало проверку. Были взяты смывы и проведены необходимые лабораторные исследования. Официальная информация будет предоставлена по результатам проверки, — сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Напомним, ранее в Жамбылской области школьники получили пищевое отравление. В областном акимате сообщили, что дети приобрели в магазине напротив учебного заведения продукты быстрого приготовления.