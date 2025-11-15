РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:11, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Воспитанники детского сада попали в больницу в Павлодарской области

    Дети из ясли-сада были госпитализированы в павлодарскую областную инфекционную больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: freepik.com

    В управлении образования Павлодарской области рассказали, медицинская помощь потребовалась семерым детям. 7 ноября трое воспитанников ясли-сада «Балдаурен» Щербактинского района были направлены в областной центр. Четверых детей оставили под наблюдением дома. 

    — По данному факту РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» начало проверку. Были взяты смывы и проведены необходимые лабораторные исследования. Официальная информация будет предоставлена по результатам проверки, — сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Напомним, ранее в Жамбылской области школьники получили пищевое отравление. В областном акимате сообщили, что дети приобрели в магазине напротив учебного заведения продукты быстрого приготовления.

    Теги:
    Отравление Дети Регионы Больницы Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают