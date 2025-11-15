Воспитанники детского сада попали в больницу в Павлодарской области
Дети из ясли-сада были госпитализированы в павлодарскую областную инфекционную больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.
В управлении образования Павлодарской области рассказали, медицинская помощь потребовалась семерым детям. 7 ноября трое воспитанников ясли-сада «Балдаурен» Щербактинского района были направлены в областной центр. Четверых детей оставили под наблюдением дома.
— По данному факту РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» начало проверку. Были взяты смывы и проведены необходимые лабораторные исследования. Официальная информация будет предоставлена по результатам проверки, — сообщили в управлении образования Павлодарской области.
Напомним, ранее в Жамбылской области школьники получили пищевое отравление. В областном акимате сообщили, что дети приобрели в магазине напротив учебного заведения продукты быстрого приготовления.