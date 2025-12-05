Восьмилетний мальчик из СКО уже год не может добиться ремонта детской площадки

На странице Ильдара в социальных сетях можно увидеть видеоролики, где он просит местный акимат отремонтировать детскую площадку.

По словам ребенка, качели сломаны, некоторые конструкции находятся в аварийном состоянии. Краска облупилась, а отдельные элементы вот-вот могут упасть.

Ильдару 8 лет. Он учится во 2-м классе казахского отделения школы № 3 в Бесколе. По словам отца Рината, семья переехала в село 3 года назад. Состояние игровой площадки рядом с домом их не устраивает, поэтому они неоднократно обращались в местный акимат с просьбой о ремонте.

— После отсутствия ответа мы начали подавать обращения через eOtinish, начиная с прошлого года. Они вроде бы приходят, что-то делают. У них есть такое понятие, как хозяйственный способ: отправляют кого-то выполнить работу из того, что есть под рукой. Делают некачественно, хватает только на месяц, не больше, и всё снова ломается. В августе текущего года в селе провели акцию «Таза Казахстан». Детскую площадку кое-как подкрасили, вокруг покосили траву. Но это ведь их обычные обязанности, и без всяких акций. Туалет на территории площадки так и не отремонтировали, дверь вот-вот рухнет. Урну для мусора за все лето не починили, — говорит Ринат Мухамедшин.

По его словам, в прошлом году он организовал субботник на детской площадке.

— Мы купили мешки, перчатки и вместе с детьми все убрали. Можем организовать снова, если нужно. Но хочется, чтобы и акимат обратил внимание на наши проблемы. В ответах, которые приходили через eOtinish, местные власти пишут одно и то же: «нет финансирования». Уже три года на ремонт площадки средства не выделяются. Поэтому мы подготовили собственный «ценовой запрос». Нашли алматинскую компанию, которая может установить новую площадку. Все готово. На строительство новой площадки нужно 30 млн тенге. Для районного бюджета это ведь совсем немного, — считает житель.

В Бесколе всего пять детских игровых площадок, но ни одна из них не соответствует требованиям.

