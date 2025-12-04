Северо-Казахстанская область привлекла почти 900 млрд тенге инвестиций

При этом, 86% выпуска приходится на обрабатывающую промышленность.

Одним из ключевых проектов глава региона назвал новый завод ТОО «ЗИКСТО», где производят пассажирские вагоны и вагон-платформы. Объем инвестиций в предприятие составляет 24,3 млрд тенге, а годовая мощность — 3 200 единиц. Вагоны уже используются на железных дорогах по всей стране.

— В регионе реализуется пул из 51 инвестиционного проекта на 894 млрд тенге с созданием 7,8 тыс. рабочих мест. В целом, по итогам первого полугодия объем привлеченных прямых инвестиций превысил годовой план более чем в 2 раза, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

По словам акима, важным центром притяжения инвестиций остается СЭЗ «Қызылжар», география которой расширена с учетом роста агропромышленного потенциала области. Созданы две новые субзоны в сельских районах.

В регион приходят не только крупные зарубежные компании, которые реализуют проекты по производству ДСП и ЛДСП, тракторов, прицепной сельхозтехники и кондитерских изделий. Активность проявляют и отечественные инвесторы. В частности, в области открываются грибная ферма и компостный завод.