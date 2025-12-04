РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:32, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Северо-Казахстанская область привлекла почти 900 млрд тенге инвестиций

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил, что за последние два года объем промышленного производства в регионе вырос в 1,5 раза. По его словам, рост обеспечил увеличившийся портфель заказов на местных предприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    СКО
    Фото: СЦК

    При этом, 86% выпуска приходится на обрабатывающую промышленность.

    Одним из ключевых проектов глава региона назвал новый завод ТОО «ЗИКСТО», где производят пассажирские вагоны и вагон-платформы. Объем инвестиций в предприятие составляет 24,3 млрд тенге, а годовая мощность — 3 200 единиц. Вагоны уже используются на железных дорогах по всей стране.

    — В регионе реализуется пул из 51 инвестиционного проекта на 894 млрд тенге с созданием 7,8 тыс. рабочих мест. В целом, по итогам первого полугодия объем привлеченных прямых инвестиций превысил годовой план более чем в 2 раза, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

    По словам акима, важным центром притяжения инвестиций остается СЭЗ «Қызылжар», география которой расширена с учетом роста агропромышленного потенциала области. Созданы две новые субзоны в сельских районах.

    В регион приходят не только крупные зарубежные компании, которые реализуют проекты по производству ДСП и ЛДСП, тракторов, прицепной сельхозтехники и кондитерских изделий. Активность проявляют и отечественные инвесторы. В частности, в области открываются грибная ферма и компостный завод.

     

