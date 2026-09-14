Во сколько могут обойтись дрова для жителей Павлодарской области

На сегодняшний день реализацией дров занимаются несколько лесовладельцев, но дороже всего покупка выйдет в Баянаульском нацпарке, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Павлодарской инспекции лесного хозяйства и животного мира, на 2026 год было заготовлено 38,8 тысячи кубометров древесины. 35% от этого объема население скупило в январе и феврале. Сейчас же началась подготовка к предстоящему зимнему сезону. При этом специалисты отмечают, что из гослесфонда на нужды населения направляют сухостой, зараженные деревья, пострадавшие в результате пожаров. Также представлена древесина разных пород.

Самостоятельно без определенного оформления собирать древесину на территории гослесфонда запрещено. По правилам обратиться стоит к лесовладельцу и уже после оплаты получать дрова.

— У лесников производится загрузка, потом лесник ставит клеймо обязательно. Это для того, чтобы законность прослеживалась. Инспекция, как надзорный орган, может остановить, проверить наличие разрешительных документов. Отсутствие документов и клейма может расцениваться как самостоятельная заготовка, — сообщила главный специалист отдела ОТИ лесного хозяйства и животного мира Альмира Жингулова.

При этом процедура приобретения разная. В Баянаульском нацпарке и резервате «Ертіс орманы» рубят сами сотрудники и продают уже готовые дрова. Отсюда и цена выше: 5300 и 4000 теңге за кубометр соответственно. В Павлодарском, Максимо-Горьковском и Урлютюбском учреждениях стоимость фиксированная — 3000 теңге. Однако здесь собирать дрова предстоит жителям самостоятельно в присутствии лесника.

К слову, на семью в среднем предусмотрено 5 кубометров древесины. В сельской местности дрова в основном используют для растопки печей, а в городах — для бань.

Напомним, в Павлодарской области отопительный сезон намерены начать с середины сентября, сначала подключая соцобъекты, а затем многоэтажки.