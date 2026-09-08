Отопительный сезон в Павлодарской области начнется с 15 сентября

В регионе близятся к завершению подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Уже на следующей неделе бюджетные учреждения подключат к источникам теплоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшний день из 2526 многоэтажек в Павлодарской области к отопительному сезону готовы 2464. Еще по 64 домам ведется работа.

— В первую очередь планируем подавать тепло в бюджетные учреждения. Это детские сады, школы, больницы, поликлиники, стационары, то есть объекты, где люди находятся постоянно, а также объекты спорта и культуры. После заполнения систем бюджетных объектов тепло начнет поступать в жилые дома. В теплую погоду нет необходимости подключать отопление раньше, поскольку это создает дополнительную нагрузку на карманы индивидуальных потребителей, — отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона отметил, что практика предварительного заполнения системы будет продолжена. Благодаря этому способу нагретая вода заранее поступает в жилые дома, и нет необходимости одновременно заполнять все тепловые сети.

Напомним, ранее уже сообщалось о планах начать отопительный сезон в Павлодарской области с середины сентября.

Вместе с тем, синоптики сообщали, что средняя температура воздуха в сентябре в регионе будет в пределах +11… +13 градусов, а «бабье лето» возможно в середине месяца.