Отопительный сезон в Павлодарской области планируют начать к середине сентября

В управлении энергетики и ЖКХ называют ориентировочную дату начала отопительного сезона в Павлодарской области 9–10 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации чиновников, в результате гидравлических испытаний, проведенных в августе, в трех городах региона выявили 202 повреждения тепловых сетей. Больше всего — в Павлодаре. Полностью устранить их планируют до конца августа, чтобы к 1 сентября восстановить подачу горячей воды во всех населенных пунктах.

Вместе с тем 99% многоквартирных домов Павлодарской области уже готовы к отопительному сезону, социальные объекты — на 100%.

— У нас 9–10 сентября уже начинался отопительный период, поэтому, я думаю, мы традиционно также будем. Для чего это делается? Мы одними из первых в республике начинаем отопительный сезон, в первую очередь для того, чтобы наши социальные объекты получили тепло и чтобы мы имели возможность отрегулировать тепловые сети, — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Иманзаипов.

По словам чиновников, ранний старт отопительного сезона позволяет полностью отрегулировать систему и к наступлению холодов свести к минимуму количество аварийных ситуаций. В предыдущие годы число жалоб населения на проблемы с теплоснабжением сократилось втрое.

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