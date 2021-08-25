Восемь животноводческих предприятий ввели в Павлодарской области с начала года

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Общая стоимость этих инвестиционных проектов составила 2,5 млрд тенге. Всего в этом году в регионе реализуют 20 инвестпроектов в животноводстве. Об этом стало известно во время отчета акима Павлодарской области Абылкаира Скакова перед депутатами маслихата, передает МИА «Казинформ».

- На сегодня уже запустили восемь объектов. В их число входят три животноводческие базы и две молочно-товарные фермы. Во всех категориях хозяйств производство молока увеличено на 2,8%, мяса – на 6,8%, - сообщил Абылкаир Скаков.

Говоря о развитии АПК, аким Павлодарской области также остановился на орошаемом земледелии и переработке. С начала года в регионе ввели более 7 тысяч гектаров орошаемых участков, до конца года будет еще тысяча гектаров. Таким образом общую площадь орошаемых земель по итогам 2021-го в регионе намерены довести до 135 тысяч гектаров.

- За полгода объем производства на объектах переработки составил почти 55 млрд тенге, ощутимый рост – в выпуске круп и масла подсолнечного. Введены и модернизированы пять объектов переработки сельхозпродукции. В этом году также планируется запуск производства рафинированного подсолнечного масла на базе компании, созданной совместно с социально-предпринимательской корпорацией, - сообщил аким Павлодарской области.

В Павлодарской области сейчас идет уборочная кампания. Работы по зерновым культурам планируется завершить до конца сентября, их ожидаемый валовый сбор – около 800 тысяч тонн. Масличных – около 130 тысяч тонн. Для хранения урожая картофеля и овощей есть 141 овощехранилище мощностью 412 тысяч тонн. Почти все они оснащены современным оборудованием.

В своем отчете перед депутатами Абылкаир Скаков также остановился на жилищном строительстве, ЖКХ, комплексном плане развития Экибастуза, здравоохранении, образовании и других ключевых сферах. В частности, стало известно, что с начала этого года квартиры получили более 900 очередников, были сданы шесть многоэтажек, продолжается строительство еще 18 домов.