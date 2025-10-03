РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:49, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Восемь уголовных дел по фактам наркограффити возбудили в ВКО

    В Усть-Каменогорске проведена масштабная акция по борьбе с наркограффити — надписями с рекламой онлайн-магазинов наркотиков и предложениями «работы закладчиком», передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру ВКО.

    Фото: кадр из видео

    В акции приняли участие около 100 человек: сотрудники прокуратуры города, полиции, местных исполнительных органов и активисты молодежных движений.

    В ходе обхода жилых кварталов выявлено свыше 50 надписей наркограффити. По результатам рейдов возбуждено 8 уголовных дел по факту «Пропаганда или незаконная реклама наркотиков» (ст.299-1 УК РК).

    Напоминаем: нанесение подобных надписей — это не безобидный поступок, а уголовно наказуемое деяние и может привести к суровому наказанию и реальному сроку лишения свободы.

    Прокуратура области призывает жителей быть внимательными: если вы заметили сомнительные надписи — незамедлительно сообщайте об этом в полицию. Это вклад каждого в сохранение жизни и здоровья молодежи, в безопасность нашего города.

    Ранее в Алматы задержали наркосбытчика синтетики.

    Теги:
    ВКО Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Прокуратура Усть-Каменогорск
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
