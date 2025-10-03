Восемь уголовных дел по фактам наркограффити возбудили в ВКО

В акции приняли участие около 100 человек: сотрудники прокуратуры города, полиции, местных исполнительных органов и активисты молодежных движений.

В ходе обхода жилых кварталов выявлено свыше 50 надписей наркограффити. По результатам рейдов возбуждено 8 уголовных дел по факту «Пропаганда или незаконная реклама наркотиков» (ст.299-1 УК РК).

Напоминаем: нанесение подобных надписей — это не безобидный поступок, а уголовно наказуемое деяние и может привести к суровому наказанию и реальному сроку лишения свободы.

Прокуратура области призывает жителей быть внимательными: если вы заметили сомнительные надписи — незамедлительно сообщайте об этом в полицию. Это вклад каждого в сохранение жизни и здоровья молодежи, в безопасность нашего города.

