Восемь школ построят в Таразе к началу нового учебного года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход строительства новых школ в Таразе проинспектировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе объезда города глава региона побывал на строительной площадке школы в районе Дальняя Карасу.

Возводит здание школы на 600 мест ТОО «ТемирСтройСервис». Строительно-монтажные работы завершены на 35%, на участке трудятся 70 человек, средняя заработная плата работников составляет 200 тысяч тенге.

Вопрос по переносу высоковольтной линии электропередач необходимо решить при вводе в эксплуатацию школы №22, находящейся в районе Сахзавода.

Аким области поручил ответственным лицам сделать анализ и расчеты, во сколько обойдутся бюджету работы по переносу электролинии под землю. Планируется, что эта школа распахнет свои двери к началу нового учебного года. Работы вышли на финишную прямую: проводится отделка помещений, установка дверей, покраска, благоустройство территории.

В новой школе на Сахзаводе разместятся 40 кабинетов, большой спортивный зал, столовая, библиотека. На базе старой школы будет открыт центр внешкольной работы и детского творчества.

В таразской средней школе №2 снесли старое здание 1910 года постройки, и на его месте возводится новый корпус. Дети временно обучаются в СШ №9, где для них предоставлено 14 кабинетов. Основное здание с 28-ю учебными кабинетами будет в три этажа плюс двухэтажная пристройка, где разместятся спортивный зал, столовая и библиотека. При обустройстве крыши используется черепица.

Средняя школа №16 к новому учебному году обзаведется пристройкой на 348 мест, сейчас идут отделочные работы. Здесь в две смены обучаются более 1,5 тысячи детей, часть из них до завершения пристройки получает знания в соседней школе №28.

По данным управления образования акимата Жамбылской области, в 2020 году в регионе было открыто шесть новых школ. В этом году завершится строительство восьми новых школ.