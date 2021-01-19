Восемь новых школ построят в Таразе в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области проверил ход строительства ряда школ города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона, имеющая 100-летнюю историю школа №4 теперь находится в новом здании, рассчитанном на 180 ученических мест, стоимость проекта составила 693 миллиона тенге. Здание построено в рекордные семь месяцев без ущерба для качества. В этом смог лично убедиться глава региона, который в сопровождении директора учебного заведения Сейтхана Тотаева ознакомился с новыми 16 учебными кабинетами, спортивным залом, столовой.

Компактный трехэтажный корпус отличается яркой расцветкой, уютом и комфортом, оснащен лифтом. В отдельном небольшом здании расположены мастерские для мальчиков и девочек. Все ученики на сегодняшний день обучаются в традиционном формате.

Бердибек Сапарбаев поручил уделить внимание благоустройству и озеленению территории, созданию спортивной площадки.

В средней школе №2 также снесли старое здание 1910 года постройки, на его месте возводится новый корпус.

Как сообщила директор этого учебного заведения Светлана Гурская, дети временно обучаются в СШ №9, где для них предоставлено 14 кабинетов. Основное здание с 28-ю учебными кабинетами будет в три этажа плюс двухэтажная пристройка, где разместятся спортивный зал, столовая и библиотека. При обустройстве крыши используется черепица.

«Если успеете, завершите работы к началу четвертой учебной четверти. Главное – качество работы», - сказал глава региона.

Средняя школа №16 к новому учебному году обзаведется пристройкой на 348 мест, сейчас идут отделочные работы. Здесь в две смены обучаются более 1,5 тысячи детей, часть из них до завершения пристройки получает знания в соседней школе №28.

По словам директора школы Жанны Онгарбаевой, количество детей с каждым годом растет.

«Многие родители, проживающие в массивах Кумшагал и Шолдала, стремятся устроить детей в нашу школу, а не в те, которые находятся рядом. Отсюда и переуплотненность», - сетует Жанна Онгарбаева.

Аким области поручил подрядчику выполнить работы в полном объеме, ликвидировать уличный туалет, построить спортивную площадку, провести благоустройство территории и по возможности постараться ввести объект в эксплуатацию к Наурызу.

«Особенное внимание надо обратить на качество приобретаемых парт, досок, другого оборудования», - акцентировал Бердибек Сапарбаев.

Как сообщила руководитель управления образования Гульнар Ходжабергенова, в 2020 году было открыто шесть новых школ, строительство восьми завершится в 2021 году.