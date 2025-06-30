РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Восемь школ оштрафованы за нарушения пожарной безопасности в Жамбылской области

    За то, что подвергали опасности жизни детей, к административной ответственности привлечены учебные заведения Шуского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    класс
    Фото: Kazinform

    Шуским районным судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении восьми школ за невыполнение требований пожарной безопасности.

    В период с февраля по март 2025 года отдел по чрезвычайным ситуациям провел проверки в школах Шуского района. По итогам мероприятий были выявлены нарушения в восьми учреждениях. Им выдали предписания об устранении замечаний.

    Однако в ходе повторной проверки установлено, что нарушения не устранены. В отношении школ были составлены протоколы об административных правонарушениях.

    В суде представители школ признали вину, пояснив, что устранение нарушений затруднено из-за нехватки финансирования. Письма о выделении необходимых средств направлены в отдел образования. При этом школы ходатайствовали о назначении штрафа без приостановления деятельности.

    Согласно части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях РК, за неисполнение предписаний надзорных органов некоммерческим организациям, к которым относятся школы, грозит штраф в размере 100 МРП.

    Суд назначил каждой школе штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге) без приостановления деятельности. Все выявленные пожарными нарушения также подлежат обязательному устранению.

    Ранее сообщалось, что акимат Тараза пытается снести незаконные аттракционы.

    В суд поступило дело мошенницы, жертвами которой стали 184 человека.

    Теги:
    Штрафы Жамбылская область Безопасность школа
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают