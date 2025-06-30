Восемь школ оштрафованы за нарушения пожарной безопасности в Жамбылской области

Шуским районным судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении восьми школ за невыполнение требований пожарной безопасности.

В период с февраля по март 2025 года отдел по чрезвычайным ситуациям провел проверки в школах Шуского района. По итогам мероприятий были выявлены нарушения в восьми учреждениях. Им выдали предписания об устранении замечаний.

Однако в ходе повторной проверки установлено, что нарушения не устранены. В отношении школ были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В суде представители школ признали вину, пояснив, что устранение нарушений затруднено из-за нехватки финансирования. Письма о выделении необходимых средств направлены в отдел образования. При этом школы ходатайствовали о назначении штрафа без приостановления деятельности.

Согласно части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях РК, за неисполнение предписаний надзорных органов некоммерческим организациям, к которым относятся школы, грозит штраф в размере 100 МРП.

Суд назначил каждой школе штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге) без приостановления деятельности. Все выявленные пожарными нарушения также подлежат обязательному устранению.

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