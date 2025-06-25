184 жертвы мошенницы: в Жамбылской области завершили расследование резонансного дела

Обвиняемая, обладая высшим юридическим образованием и являясь членом Жамбылской палаты юридических консультантов, пользовалась высоким доверием среди населения. Люди безоговорочно верили ее обещаниям.

Суть мошеннической схемы заключалась в следующем: злоумышленница предлагала гражданам оформить онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях, уверяя, что впоследствии через суд добьется признания договоров недействительными, а обязательств — аннулированными. По ее словам, долги якобы становились «безвозвратными». Однако никаких юридических действий не предпринималось. Кредиты продолжали действовать, сумма задолженности росла, а на пострадавших усиливалось давление со стороны коллекторов. У многих арестовывали счета, возникала угроза потери имущества.

Фото: кадр из видео Генпрокуратуры РК

От действий мошенницы напрямую пострадали 184 человека, однако с учетом членов их семей общее число затронутых превышает тысячу. Люди оказались в тяжелейшем положении — под давлением коллекторов, с арестованными счетами и риском потерять имущество. Финансовые проблемы сопровождались эмоциональным потрясением: в семьях возникали конфликты, а в некоторых случаях доходило до попыток суицида.

Общий материальный ущерб превысил 100 миллионов тенге. С учетом начисленных пеней, штрафов и неустоек эта сумма увеличилась более чем вдвое. Масштабы обмана и страдания людей вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание центральных госорганов.

По поручению прокурора Жамбылской области была создана следственно-оперативная группа, деятельность которой он лично координировал. Для установления всех обстоятельств были направлены сотни банковских запросов и более 200 следственных поручений, в том числе за пределы страны. Были допрошены все 184 потерпевших, свыше 100 свидетелей, назначено более 10 судебных экспертиз. Материалы дела составили более 130 томов.

Теперь фигурантке предстоит ответить по всей строгости закона.

Ранее мы рассказывали, как супруги обманули около 200 человек в Жамбылской области.

250 млн тенге ущерба причинили интернет-мошенники в Алматинской области.