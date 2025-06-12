Супруги обманули около 200 человек в Жамбылской области

Супружеская пара из Байзакского района промышляла всего около трех месяцев – с января по март 2025 года, но за это время сумела обмануть около 200 человек. Мошенники посредством чатов в WhatsApp предлагали посуду по ценам ниже рыночных. Злоупотребляя доверием и завладевая денежными средствами, продавцы исчезали.

Подозреваемые лица задержаны. В настоящее время уголовное дело расследуется департаментом полиции области и находится на контроле прокуратуры.

4 апреля текущего года полицейскими начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК. За мошенничество в особо крупном размере супругам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о задержании организатора и пособников интернет-мошенничества на сумму 250 млн тенге.

Свыше 197 млн тенге вложили актюбинцы в финпирамиду Harmony Rider Technology.