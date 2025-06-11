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    14:30, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Интернет-мошенничество на 250 млн тенге: полиция задержала организатора и пособников

    В Алматинской области раскрыта схема интернет-мошенничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Интернет-мошенничество на 250 млн тенге: полиция задержала организатора и пособников
    Фото: Polisia.kz

    Полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб около 250 млн тенге. Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области. Организатору 19 лет, он живет в Алматинской области.

    Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного дропа, с июня 2024 года он стал руководить другими дроповодами, а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое дроповодов.

    Злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей — «дропов», чтобы обналичить похищенные деньги. Также изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.

    По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый. Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал с простой роли «дропа», со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировали.

    Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

    — Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба, — резюмировали стражи порядка.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы Алматинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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