Свыше 197 млн тенге вложили актюбинцы в финпирамиду Harmony Rider Technology

По информации АФМ, представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан РК, обещая им высокие доходы.

Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.

— Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены 2 квартиры в городе Актобе и три автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников, — добавили в пресс-службе.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

В АФМ напомнили, что проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.