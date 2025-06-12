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    20:39, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    250 млн тенге ущерба причинили интернет-мошенники в Алматинской области

    Полицейские Алматинской области задержали предполагаемого организатора и трех его пособников-дроповодов, действовавших на территории Алматы и области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    250 млн тенге ущерба причинили интернет-мошенники в Алматинской области
    Фото: полиция Алматинской области

    Организатору всего 19 лет, он – житель Алматинской области.

    – По данным следствия, в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав как обычный дроп, с июня 2024 года он перешел к руководству дроповодами, а уже с января 2025-го исполнял функции куратора, под его контролем находились трое дроповодов, – сообщили в полиции.

    Для обналичивания денег злоумышленники использовали более 30 мобильных устройств, на которых были установлены банковские приложения, оформленные на более 50 подставных лиц – «дропов».

    Также изъяты ноутбук, 11 сим-карт российских операторов связи и банковские карты иностранных финансовых организаций.

    По предварительным подсчетам, куратор за время участия в преступной деятельности получил доход около 10 миллионов тенге, его подельники – по 3 миллиона каждый.

    Один из дроповодов, начавший с обычной роли «дропа» в январе 2025 года, затем стал доверенным помощником куратора. Он занимался не только обналичиванием, но и сопровождал других дропов в банки в случае блокировки счетов.

    Все участники схемы задержаны и доставлены в ДП Алматинской области. Ведутся следственные мероприятия.

    После установления всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению, будут направлены официальные запросы в банки для подтверждения фактов мошенничества и уточнения суммы ущерба.

    Ранее в области Улытау с дропперов взыскали деньги, связанные с незаконным обогащением.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Интернет-мошенничество Криминал Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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