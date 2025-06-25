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    04:44, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Акимат Тараза пытается снести незаконные аттракционы

    В Таразе, в парке Жеңіс, недавно презентовали новые аттракционы, в их числе нашумевшее в социальных сетях колесо обозрения. Несмотря на то, что объект, как и соседние аттракционы, оказались официально не зарегистрированы и не имеют разрешительной документации, они продолжают работать. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Колесо обозрения
    Фото: freepik.com

    По информации акимата, около 20 аттракционов в парке эксплуатируются без сертификатов и постановки на учет. Земельный участок, на котором они расположены, был возвращен в госсобственность, однако деятельность на нем продолжается.

    Еще в марте, когда монтаж новых аттракционов только начался, на строительной площадке было вынесено предупреждение, что работы ведутся незаконно. Однако объект достроили и торжественно ввели в эксплуатацию. Сейчас в специализированном межрайонном экономическом суде рассматривается иск о сносе этих объектов.

    В акимате отмечают, что ввод в эксплуатацию таких объектов должен проходить по установленным нормам: с обязательным техническим освидетельствованием, диагностикой и выдачей сертификатов. А использование незаконных аттракционов может быть опасным для жизни.

    Ранее сообщалось, что парк аттракционов в Шымкенте снесут по решению суда.

    Теги:
    Регионы Жамбылская область Акимат Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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