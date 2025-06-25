Акимат Тараза пытается снести незаконные аттракционы

По информации акимата, около 20 аттракционов в парке эксплуатируются без сертификатов и постановки на учет. Земельный участок, на котором они расположены, был возвращен в госсобственность, однако деятельность на нем продолжается.

Еще в марте, когда монтаж новых аттракционов только начался, на строительной площадке было вынесено предупреждение, что работы ведутся незаконно. Однако объект достроили и торжественно ввели в эксплуатацию. Сейчас в специализированном межрайонном экономическом суде рассматривается иск о сносе этих объектов.

В акимате отмечают, что ввод в эксплуатацию таких объектов должен проходить по установленным нормам: с обязательным техническим освидетельствованием, диагностикой и выдачей сертификатов. А использование незаконных аттракционов может быть опасным для жизни.

Ранее сообщалось, что парк аттракционов в Шымкенте снесут по решению суда.