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    11:09, 24 Март 2023 | GMT +6

    Восемь очагов горения сухой травы ликвидировали за сутки пожарные Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Алматы за текущие сутки ликвидировали восемь очагов горения сухой травы и камыша в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 марта с 16:20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе, микрорайоне Ерменсай по улице Бактыгереева. По прибытии пожарных расчетов обнаружено возгорание сухостоя, охватившее площадь в два гектара.

    «Из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, несмотря на невозможность применения пожарной техники на крутых склонах. Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 18:31. Удалось защитить дома и яблоневый сад. Задействовано 24 человека личного состава, пять единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

    ДЧС в связи с началом пожароопасного периода просит жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность.


    Теги:
    Пожар Алматы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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