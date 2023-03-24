Восемь очагов горения сухой травы ликвидировали за сутки пожарные Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Алматы за текущие сутки ликвидировали восемь очагов горения сухой травы и камыша в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 марта с 16:20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе, микрорайоне Ерменсай по улице Бактыгереева. По прибытии пожарных расчетов обнаружено возгорание сухостоя, охватившее площадь в два гектара.

«Из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, несмотря на невозможность применения пожарной техники на крутых склонах. Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 18:31. Удалось защитить дома и яблоневый сад. Задействовано 24 человека личного состава, пять единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

ДЧС в связи с началом пожароопасного периода просит жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность.