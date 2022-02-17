Восемь миллиардов тенге выделили на пробивки улиц Алматы до границы БАКАД
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Восемь млрд тенге из Национального фонда выделено на пробивки нескольких улиц Алматы до границы БАКАД. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Серик Самуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Начаты строительно-монтажные работы по строительству и пробивок улиц Саина, Северное полукольцо, Рыскулова и Абая от границы города Алматы до БАКАД. В текущем году на эти цели из Национального фонда выделено восемь млрд тенге. Это ул. Саина – 2,7 млрд тг, ул. Рыскулова – 2 млрд, ул. Абая – 2,0 млрд, ул. Северное полукольцо - 1,3 млрд тенге», - сказал Серик Самуратов в ходе брифинга .
Ранее в акимате Алматы сообщили, что планируется пробивка двух улиц до БАКАД - это улицы Тлендиева (8,9 км) и Северное полукольцо (1,2 км) со строительством транспортной развязки.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития уточнили, что протяженность БАКАД составляет 66 км. Дорога проходит по территории Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, пересекает семь основных выездных дорог из города Алматы: на Узынагаш, Бишкек, Нур-Султан, Комсомол, Капшагай, Кульжинской тракт и Талгарский тракт.
Проектом предусмотрено строительство семи транспортных развязок. Вдоль БАКАД в радиусе 1 км расположено порядка 57 населенных пункт. Акиматами Алматы и Алматинской области ведется реализация шести радиальных дорог (Абая, Рыскулова, Акын Сара, Саина, Тлендиева, Северное полукольцо).
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