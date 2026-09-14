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    Восемь медалей завоевали казахстанские борцы на турнире в Армении

    В столице Армении завершился международный турнир по вольной борьбе среди взрослых, по итогам которого казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Восемь медалей завоевали казахстанские борцы на турнире в Армении
    Фото: UWW

    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, в первый соревновательный день Асхаб Хаджиев в финале весовой категории до 86 кг встретился с чемпионом мира 2025 года Захидом Валенсией (США) и одержал победу со счетом 12:11. В этой же весовой категории Рустем Мырзагалиев занял третье место.

    В весе до 65 кг Осимжан Дастанбек стал серебряным призером, а Адиль Оспанов завоевал бронзу. В категории до 74 кг Дархан Есенгали замкнул тройку призеров.

    Во второй день соревнований серебряную медаль в весовой категории до 61 кг выиграл Мейрамбек Картбай. Еще два представителя Казахстана — Ернур Нургазы (до 70 кг) и Диас Сагдатов (до 79 кг) — стали бронзовыми призерами.

    Кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026 - читайте здесь.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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