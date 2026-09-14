Восемь медалей завоевали казахстанские борцы на турнире в Армении

В столице Армении завершился международный турнир по вольной борьбе среди взрослых, по итогам которого казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, в первый соревновательный день Асхаб Хаджиев в финале весовой категории до 86 кг встретился с чемпионом мира 2025 года Захидом Валенсией (США) и одержал победу со счетом 12:11. В этой же весовой категории Рустем Мырзагалиев занял третье место.

В весе до 65 кг Осимжан Дастанбек стал серебряным призером, а Адиль Оспанов завоевал бронзу. В категории до 74 кг Дархан Есенгали замкнул тройку призеров.

Во второй день соревнований серебряную медаль в весовой категории до 61 кг выиграл Мейрамбек Картбай. Еще два представителя Казахстана — Ернур Нургазы (до 70 кг) и Диас Сагдатов (до 79 кг) — стали бронзовыми призерами.

Кто из казахстанских борцов выступит на Азиаде-2026 - читайте здесь.