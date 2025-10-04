РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:01, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Восемь медалей привезли казахстанцы с чемпионата мира по ММА

    С 27 сентября по 2 октября в Тбилиси, столице Грузии, прошел чемпионат мира по ММА, который оказался успешным для сборной Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Восемь медалей привезли казахстанцы с чемпионата мира по ММА
    Фото: Федерация ММА РК

    На этом турнире спортсмены сборной Казахстана показали высокие результаты, завоевав две золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей среди мужчин и четыре бронзы — в женской части соревнований.

    Для одного Ерулана Кабулова выигранная в Тбилиси золотая медаль — вторая в карьере, завоеванная на чемпионатах мира.

    Ранее он побеждал в этой же весовой категории на чемпионате мира 2024 года в Ташкенте (Узбекистан). Таким образом, Ерулан Кабдулов из Атырау выполнил все требования для получения звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан». По закону, для получения звания «Заслуженный мастер спорта» в неолимпийских видах спорта необходимо стать двукратным чемпионом мира.

    Кроме того, семикратный чемпион Казахстана Жаксыбек Аймаханов добавил в свою копилку золото чемпионата мира. Выступая в весовой категории 83,9 кг, он досрочно завершил все свои поединки и завоевал долгожданный титул чемпиона мира.

    Серебро завоевал Досжан Есбол (Актюбинская область), бронзу — Абильмансур Жексенбай (Актюбинская область), Марат Ашимтаев (Павлодарская область), Еркебулан Бегасылувлы (Жетысуская область), Дмитрий Ярков (Павлодарская область) и Диас Оскер (Алматы).

    Среди девушек бронзовые медали завоевали Матильда Бачурина (Акмолинская область), Адель Махметова (Алматинская область), Молдир Аширбекова (Алматинская область) и Диана Ахметова (Атырауская область).

    В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место.

    Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) ежегодно проводится Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF). В этом году чемпионат мира, прошедший в Грузии, собрал около 800 спортсменов из 78 стран.

    Ранее сообщалось, что Министерство туризма и спорта РК ведет работу по запуску информационной системы «Цифровая платформа физической культуры и спорта» (e-Sport), которая объединит данные спортсменов.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Грузия ММА
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают