Восемь медалей привезли казахстанцы с чемпионата мира по ММА

На этом турнире спортсмены сборной Казахстана показали высокие результаты, завоевав две золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей среди мужчин и четыре бронзы — в женской части соревнований.

Для одного Ерулана Кабулова выигранная в Тбилиси золотая медаль — вторая в карьере, завоеванная на чемпионатах мира.

Ранее он побеждал в этой же весовой категории на чемпионате мира 2024 года в Ташкенте (Узбекистан). Таким образом, Ерулан Кабдулов из Атырау выполнил все требования для получения звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан». По закону, для получения звания «Заслуженный мастер спорта» в неолимпийских видах спорта необходимо стать двукратным чемпионом мира.

Кроме того, семикратный чемпион Казахстана Жаксыбек Аймаханов добавил в свою копилку золото чемпионата мира. Выступая в весовой категории 83,9 кг, он досрочно завершил все свои поединки и завоевал долгожданный титул чемпиона мира.

Серебро завоевал Досжан Есбол (Актюбинская область), бронзу — Абильмансур Жексенбай (Актюбинская область), Марат Ашимтаев (Павлодарская область), Еркебулан Бегасылувлы (Жетысуская область), Дмитрий Ярков (Павлодарская область) и Диас Оскер (Алматы).

Среди девушек бронзовые медали завоевали Матильда Бачурина (Акмолинская область), Адель Махметова (Алматинская область), Молдир Аширбекова (Алматинская область) и Диана Ахметова (Атырауская область).

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место.

Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) ежегодно проводится Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF). В этом году чемпионат мира, прошедший в Грузии, собрал около 800 спортсменов из 78 стран.

