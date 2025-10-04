Восемь медалей привезли казахстанцы с чемпионата мира по ММА
С 27 сентября по 2 октября в Тбилиси, столице Грузии, прошел чемпионат мира по ММА, который оказался успешным для сборной Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
На этом турнире спортсмены сборной Казахстана показали высокие результаты, завоевав две золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей среди мужчин и четыре бронзы — в женской части соревнований.
Для одного Ерулана Кабулова выигранная в Тбилиси золотая медаль — вторая в карьере, завоеванная на чемпионатах мира.
Ранее он побеждал в этой же весовой категории на чемпионате мира 2024 года в Ташкенте (Узбекистан). Таким образом, Ерулан Кабдулов из Атырау выполнил все требования для получения звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан». По закону, для получения звания «Заслуженный мастер спорта» в неолимпийских видах спорта необходимо стать двукратным чемпионом мира.
Кроме того, семикратный чемпион Казахстана Жаксыбек Аймаханов добавил в свою копилку золото чемпионата мира. Выступая в весовой категории 83,9 кг, он досрочно завершил все свои поединки и завоевал долгожданный титул чемпиона мира.
Серебро завоевал Досжан Есбол (Актюбинская область), бронзу — Абильмансур Жексенбай (Актюбинская область), Марат Ашимтаев (Павлодарская область), Еркебулан Бегасылувлы (Жетысуская область), Дмитрий Ярков (Павлодарская область) и Диас Оскер (Алматы).
Среди девушек бронзовые медали завоевали Матильда Бачурина (Акмолинская область), Адель Махметова (Алматинская область), Молдир Аширбекова (Алматинская область) и Диана Ахметова (Атырауская область).
В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место.
Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) ежегодно проводится Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF). В этом году чемпионат мира, прошедший в Грузии, собрал около 800 спортсменов из 78 стран.
