Е-Sport: данные спортсменов объединят в единую базу в Казахстане

Платформа станет единым информационным порталом о спортсменах, соревнованиях и спортплощадках.

Ее основные задачи:

формирование единой базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов;

электронное подтверждение спортивной квалификации и членства в спортивных организациях;

ведение электронного календаря спортивно-массовых мероприятий;

создание реестра спортивных объектов;

перевод государственных услуг в проактивный цифровой формат.

В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня в платформе работают 83 федерации и 50 организаций.

При этом порядок присвоения спортивных званий остается неизменным и регулируется Правилами, утвержденными Приказом от 29 июля 2014 года № 300. Этот документ подтверждает действительность звания и служит основанием для восстановления удостоверения в случае его утраты. В случае утраты удостоверение подлежит восстановлению - для этого необходимо направить письменное обращение в Комитет по делам спорта и физической культуры.

