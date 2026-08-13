Восемь лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за 13 августа

13 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано 8 лесных пожаров. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, передает Kazinform.

Пожары зарегистрированы в регионах:

Восточно-Казахстанская область — 2 пожара;

Карагандинская область — 1 пожар;

Костанайская область — 2 пожара;

Кокшетауский национальный парк — 1 пожар;

Национальный парк «Бурабай» — 1 пожар;

ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар.

— Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиапатрулирования, осуществляемого РГП на ПХВ «Казавиалесоохрана», с использованием систем раннего обнаружения, а также благодаря постоянному контролю государственной лесной охраны, — сообщает Минэкологии.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десанты и вертолеты РГП на ПХВ «Казавиалесоохрана», специальная техника, а также другие силы и средства в рамках взаимодействия.