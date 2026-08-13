Восемь лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за 13 августа
13 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано 8 лесных пожаров. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, передает Kazinform.
Пожары зарегистрированы в регионах:
- Восточно-Казахстанская область — 2 пожара;
- Карагандинская область — 1 пожар;
- Костанайская область — 2 пожара;
- Кокшетауский национальный парк — 1 пожар;
- Национальный парк «Бурабай» — 1 пожар;
- ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар.
— Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиапатрулирования, осуществляемого РГП на ПХВ «Казавиалесоохрана», с использованием систем раннего обнаружения, а также благодаря постоянному контролю государственной лесной охраны, — сообщает Минэкологии.
Отмечается, что к тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десанты и вертолеты РГП на ПХВ «Казавиалесоохрана», специальная техника, а также другие силы и средства в рамках взаимодействия.
— Распространения пожаров на населенные пункты и лесные массивы не допущено. Работы по локализации полной ликвидации возгораний продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле, — добавили в ведомстве.