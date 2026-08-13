KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Восемь лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за 13 августа

    13 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано 8 лесных пожаров. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, передает Kazinform.

    лесной пожар
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

    Пожары зарегистрированы в регионах:

    • Восточно-Казахстанская область — 2 пожара;
    • Карагандинская область — 1 пожар;
    • Костанайская область — 2 пожара;
    • Кокшетауский национальный парк — 1 пожар;
    • Национальный парк «Бурабай» — 1 пожар;
    • ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар.

    — Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиапатрулирования, осуществляемого РГП на ПХВ «Казавиалесоохрана», с использованием систем раннего обнаружения, а также благодаря постоянному контролю государственной лесной охраны, — сообщает Минэкологии.

    Отмечается, что к тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десанты и вертолеты РГП на ПХВ «Казавиалесоохрана», специальная техника, а также другие силы и средства в рамках взаимодействия.

    — Распространения пожаров на населенные пункты и лесные массивы не допущено. Работы по локализации полной ликвидации возгораний продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле, — добавили в ведомстве.

    Пожар Леса Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор