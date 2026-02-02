РУ
    16:19, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Восемь детей отравились в частной школе Астаны

    В международной школе Miras в Астане зафиксировали случаи кишечного расстройства среди детей группы предшкольной подготовки. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    дети отравились
    Фото: Freepik

    По его словам, инцидент зарегистрировали 30 января. Восемь детей в возрасте 5-6 лет обратились за помощью в службу скорой помощи. 

    Шестерым детям медики поставили диагноз «острая кишечная инфекция», еще у двоих выявили функциональное нарушение желудочно-кишечного тракта.

    — Случившееся связывают с обедом 30 января. Всего в данном классе обучаются 16 детей, из них у восьми зафиксировали кишечное расстройство. Все дети находятся под медицинским наблюдением и проходят лечение в домашних условиях. По факту произошедшего в школе началась внеплановая санитарно-эпидемиологическая проверка, — отметил спикер.

    Как уточнил Арыспаев, санитарно-эпидемиологическое заключение школа «Мирас» получила в 2007 году. Предприниматель, обслуживающий школьную столовую, имеет действующее заключение, выданное 19 января 2026 года.

    В настоящее время специалисты санитарно-эпидемиологического контроля продолжают внеплановую проверку.

    Ранее сообщалось, что в 2025 году в Алматы санврачи оштрафовали школы и детсады за нарушения санэпид требований на 19 млн тенге.

    Теги:
    Отравление Дети Астана школа
