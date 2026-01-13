Санврачи Алматы оштрафовали школы и детсады на 19 млн тенге за год

Среди них — 361 общеобразовательная школа, 1 026 детских дошкольных организаций, 51 медико-социальный объект, а также вузы, сузы, объекты с проживанием детей и подростков, загородные лагеря, детские санатории и другие объекты.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайулы, количество объектов образования увеличилось на 13%, в основном за счет открытия частных детских садов, школ, пищеблоков школ, студенческих общежитий, медико-социальных объектов. Всего в 2025 году были проверены 115 объектов.

По итогам выявленных нарушений составлен 51 административный протокол на сумму более 19 226 480 тенге, штрафы взысканы в полном объеме.

— По результатам внеплановой проверки 3 детских сада и 1 детдом переданы на рассмотрение специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, — отметил главный государственный санврач города.

Также применены 17 мер оперативного реагирования, включая приостановление и запрет отдельных видов деятельности.

В рамках лабораторного контроля отобраны пробы воды, пищи и смывов с объектов. Все пробы водопроводной воды соответствовали нормативам, при этом выявлены отдельные нарушения по качеству питания и калорийности блюд, а также по уровню освещенности и микроклимата в помещениях.

По всем выявленным нарушениям ответственные лица привлечены к административной ответственности, выданы предписания, которые уже устранены.

Напомним, подпольный цех по изготовлению кофе накрыли в Шымкенте.