    20:14, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Антисанитария и кофе в ведрах: подпольный цех накрыли в Шымкенте

    Впервые в городе выявлен не ввоз контрафакта из других стран, а непосредственное производство поддельного кофе внешне имитирующего популярный бренд MacCoffee. Контрафакт фасовали в гараже в антисанитарных условиях. Как работал цех и куда сбывали опасный фальсификат, узнавали корреспонденты агентства Kazinform.

    м
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    Проверка показала, что производство велось в условиях полной антисанитарии, без какого-либо контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции.

    Для «кофе» использовали дешевое сырье неизвестного происхождения, закупаемое мешками. На месте осуществлялись фасовка, взвешивание и упаковка смеси. Запайку пакетов проводили с помощью примитивного термошва, вводя покупателей в заблуждение.

    м
    Фото: департамент юстиции Шымкента

    — Департамент юстиции Шымкента совместно с правоохранительными органами провел оперативно-проверочные мероприятия, в результате которых была выявлена и пресечена деятельность по незаконному изготовлению контрафактной продукции с использованием чужого товарного знака. Установлено, что сырье низкого качества приобреталось готовыми мешками. В обнаруженном помещении осуществлялись фасовка, розлив и упаковка готового быстрорастворимого кофе с использованием термошва и нанесением чужого товарного знака, — сообщил руководитель городского отдела департамента юстиции Мухтар Абдезов.

    Контрафактный кофе распространялся через небольшие магазины и торговые точки «у дома» в различных районах города.

    Правообладатель официально подтвердил, что изъятая продукция является контрафактной, не соответствует стандартам качества и может представлять реальную угрозу здоровью и жизни потребителей.

    У правонарушителя изъяли свыше 4000 упаковок с логотипом MacCoffee, а также оборудование для незаконного производства: термошов, весы и мешки с готовой смесью.

    — В отношении гражданина «С» (физическое лицо) возбуждено административное дело по статье 158 КоАП РК — незаконное использование чужого товарного знака. Материалы проверки направлены в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Призываем граждан к бдительности. Приобретайте продукцию только в проверенных и официальных торговых точках. Всегда требуйте документы, подтверждающие качество и соответствие товаров, чтобы обезопасить свое здоровье и поддержать законный бизнес, — отметили в ведомстве.

    Ранее на нескольких рынках и складах в Шымкенте выявили случаи реализации поддельного кофе, внешне имитирующего оригинальную продукцию. Тогда было изъято более трех тысяч контрафактных упаковок без информации о производителе и с неустановленным происхождением.

    Татьяна Корякина
