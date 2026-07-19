Восемь человек утонули в ВКО с начала купального сезона

С начала купального сезона в Восточно-Казахстанской области на водоемах погибли восемь человек. В ДЧС региона напоминают, что большинство подобных трагедий можно предотвратить, соблюдая элементарные правила безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным спасателей, с начала сезона на водоемах области проведено более 1300 профилактических рейдов. Во время патрулирования сотрудники ДЧС разъясняют отдыхающим правила безопасного поведения, выявляют нарушения и проводят профилактические беседы.

— Наша главная задача — не привлечение к ответственности, а предупреждение несчастных случаев. Мы хотим, чтобы каждый человек, пришедший к воде, благополучно вернулся домой, — подчеркнули в ДЧС ВКО.

Фото: ДЧС ВКО

За нарушение требований безопасности на водоемах к административной ответственности по статье 412 КоАП РК уже привлечен 21 человек.

Спасатели призывают жителей купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и обязательно использовать спасательные жилеты при отдыхе на маломерных судах. По словам специалистов, именно соблюдение этих простых правил помогает избежать трагедий.

Фото: ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик утонул в бассейне на зоне отдыха в Косшы.