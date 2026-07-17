Шестилетний мальчик утонул в бассейне на зоне отдыха в Косшы

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 17 июля 2026 года в отдел полиции города Косшы поступило сообщение от службы экстренного реагирования о том, что в одной из зон отдыха города во время купания в бассейне погиб малолетний ребенок.

— По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, — добавили в ведомстве.

Как стало известно редакции, погибший мальчик, 2020 года рождения.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Между тем, полицейские призвали родителей и законных представителей не оставлять детей без присмотра у воды.

Напомним, ранее сообщалось, что 38-летний мужчина утонул в Кокшетау.