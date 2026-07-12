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    15 погибших на водоемах области: 38-летний мужчина утонул в Кокшетау

    Местный житель купался в запрещенном месте. Всего с начала купального сезона это уже 15-й по счету случай гибели людей на водоемах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Четыре человека утонули за выходные в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в городе Кокшетау на озере Копа утонул мужчина, 1988 года рождения.

    — Трагедия произошла на озере Копа в месте, запрещенном для купания. По предварительным данным, во время купания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    По словам очевидцев, тонуть начали двое — купающиеся девушка и мужчина. Девушку помогли спасти находящиеся рядом. Спасти мужчину не удалось.

    Спасатели Акмолинской области напомнили: купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

    Ранее сообщалось, что четыре человека утонули за выходные в Акмолинской области.

    ДЧС Регионы Казахстана Купальный сезон Происшествия Кокшетау
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор