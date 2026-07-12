15 погибших на водоемах области: 38-летний мужчина утонул в Кокшетау

Местный житель купался в запрещенном месте. Всего с начала купального сезона это уже 15-й по счету случай гибели людей на водоемах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в городе Кокшетау на озере Копа утонул мужчина, 1988 года рождения.

— Трагедия произошла на озере Копа в месте, запрещенном для купания. По предварительным данным, во время купания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

По словам очевидцев, тонуть начали двое — купающиеся девушка и мужчина. Девушку помогли спасти находящиеся рядом. Спасти мужчину не удалось.

Спасатели Акмолинской области напомнили: купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что четыре человека утонули за выходные в Акмолинской области.