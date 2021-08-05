+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь человек спасли при пожаре в Алматинской области

5 Августа 2021 19:34
Поделиться:
Восемь человек спасли при пожаре в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Талгаре Алматинской области произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
По факту гибели человека в шахте лифта в Атырау возбуждено дело
О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали в Атырау 63-летняя женщина погибла в ДТП в Семее Двое детей погибли в дорожной аварии в Нур-Султане

Сообщение о возгорании поступило в ДЧС Алматинской области 5 августа в 14.43 часов. Первые пожарные подразделения, прибыло к месту вызова в нормативное время.

«К моменту прибытия в 14:51 часов из окна квартиры были видны языки пламени открытого огня, также в ходе проведения разведки установлено, что из-за конструктивных особенностей здания, коридорной планировки пути эвакуации жильцов было отрезаны плотным дымом и высокой температурой. Создалась угроза жизни и здоровью для жильцов по соседству. Огонь угрожал перейти на соседние квартиры и кровлю здания. Сотрудниками Специализированной-пожарной части №2 г. Талгара и ОЧС Талгарского района незамедлительно организована работа по спасению и эвакуации людей с одновременным тушением пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Принятыми оперативными мерами были спасены 8 человек, из них 6 детей. Возгорание ликвидировано в 15:12 часов, на общей площади 24 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.

«Не допущено распространение огня на кровлю здания и на соседние квартиры. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов. ДЧС Алматинской области призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических бытовых приборов и не оставлять их включенными без присмотра», - добавили в ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
По факту гибели человека в шахте лифта в Атырау возбуждено дело
О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали в Атырау
63-летняя женщина погибла в ДТП в Семее
Двое детей погибли в дорожной аварии в Нур-Султане
Популярное
1 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
2 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
3 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
4 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
5 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
6 Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Читайте также
В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив