Восемь человек спасли при пожаре в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Талгаре Алматинской области произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о возгорании поступило в ДЧС Алматинской области 5 августа в 14.43 часов. Первые пожарные подразделения, прибыло к месту вызова в нормативное время.

«К моменту прибытия в 14:51 часов из окна квартиры были видны языки пламени открытого огня, также в ходе проведения разведки установлено, что из-за конструктивных особенностей здания, коридорной планировки пути эвакуации жильцов было отрезаны плотным дымом и высокой температурой. Создалась угроза жизни и здоровью для жильцов по соседству. Огонь угрожал перейти на соседние квартиры и кровлю здания. Сотрудниками Специализированной-пожарной части №2 г. Талгара и ОЧС Талгарского района незамедлительно организована работа по спасению и эвакуации людей с одновременным тушением пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Принятыми оперативными мерами были спасены 8 человек, из них 6 детей. Возгорание ликвидировано в 15:12 часов, на общей площади 24 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.

«Не допущено распространение огня на кровлю здания и на соседние квартиры. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов. ДЧС Алматинской области призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических бытовых приборов и не оставлять их включенными без присмотра», - добавили в ведомстве.