Восемь человек пострадали из-за взрыва газа на предприятии в СКО

25 июня на пульт дежурной службы «101» ДЧС СКО поступило сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, на территории ТОО «Тайынша май» в селе Ильичёвка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.

Фото: МЧС РК

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области. Для координации усилий был активирован межрегиональный план взаимодействия.

В результате происшествия 8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой.

Фото: МЧС РК

Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован в 20:57 часов на площади 50 кв. м.

В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от ДЧС Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также пожарные посты и подразделения негосударственной противопожарной службы объектов хозяйствования Тайыншинского района.

Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится досудебное расследование ДЧС СКО.

Ранее строящиеся газораспределительные сети взорвались в Караганде.