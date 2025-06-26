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    12:21, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Восемь человек пострадали из-за взрыва газа на предприятии в СКО

    ЧП произошло в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Там взорвался газ во время заправки газгольдера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Восемь человек пострадали из-за взрыва газа на предприятии в СКО
    Фото: МЧС РК

    25 июня на пульт дежурной службы «101» ДЧС СКО поступило сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, на территории ТОО «Тайынша май» в селе Ильичёвка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

    По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.

    Восемь человек пострадали из-за взрыва газа на предприятии в СКО
    Фото: МЧС РК

    На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области. Для координации усилий был активирован межрегиональный план взаимодействия.

    В результате происшествия 8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой.

    Восемь человек пострадали из-за взрыва газа на предприятии в СКО
    Фото: МЧС РК

    Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован в 20:57 часов на площади 50 кв. м.

    В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от ДЧС Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также пожарные посты и подразделения негосударственной противопожарной службы объектов хозяйствования Тайыншинского района.

    Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится досудебное расследование ДЧС СКО.

    Ранее строящиеся газораспределительные сети взорвались в Караганде.

    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область СКО Регионы Взрыв
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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