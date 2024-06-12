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    18:11, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Восемь человек погибли за три дня из-за жары в индийском штате Одиша

    Восемь человек погибли за три дня из-за жары в индийском штате Одиша
    Фото: freepik.com

    В восточном индийском штате Одиша за 72 часа от предполагаемого солнечного удара погибли по меньшей мере восемь человек, согласно правительственным данным. Национальная метеорологическая служба прогнозирует сохранение жаркой погоды в некоторых районах штата на этой неделе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Индийский метеорологический департамент (IMD) сообщил, что температура в регионе на 4,5-6,4°C выше нормы. В понедельник в столице штата Одиша, городе Бхубанешвар, была зафиксирована максимальная температура 39°C.

    В понедельник государственный центр чрезвычайных операций заявил, что этим летом в Одише зарегистрировано 159 случаев смерти, как предполагается от солнечного удара, из которых в 41 случае солнечный удар был подтвержден как причина смерти.

    Индия и несколько других частей Азии переживают необычайно жаркое лето – тенденцию, которую, по мнению ученых, усугубляет изменение климата, вызванное деятельностью человека. Метеорологическая служба прогнозирует, что жаркие погодные условия сохранятся в некоторых частях северной и восточной Индии в ближайшие дни.

    Ранее сообщалось, что в Индии более 50 человек погибли за три дня из-за сильной жары. Также в конце мая в столице Индии Дели была зафиксирована новая рекордная температура воздуха, достигнувшая 49,9°C.

    Ранее сообщалось, что Индия переживает ужасную жару и почти 50-градусная жара была зафиксирована в Дели. Птицы и дикие обезьяны в городе падают в обморок от жары. Экстремальная погода унесла жизни многих людей. 

    Теги:
    В мире Индия Происшествия Мировые новости Жара
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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