Почти 50-градусную жару зафиксировали в Дели

Во вторник в столице Индии Дели была зафиксирована новая рекордная температура воздуха, достигнувшая 49,9°C, передает агентство Kazinform со ссылкой на Business Standard.

Согласно данным метеорологического департамента Индии (IMD), в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, температура достигла 49,9°C, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгарде температура составила 49,8°C.

Основная обсерватория Дели в Сафдарджунге зафиксировала среднюю температуру в 48,5°C, что на пять градусов выше нормы.

Самая высокая температура, зарегистрированная в Дели за последние 100 лет, составляла 49,2°C, и была зафиксирована 15-16 мая 2022 года.

Рекордная температура наблюдается на фоне «красного» уровня тревоги в некоторых штатах Индии. Это предупреждение указывает на очень высокую вероятность тепловых ударов и заболеваний, связанных с жарой, для всех возрастных групп.

Ранее сообщалось о том, что сильная жара пришла в столицу Индии и температура достигла +47,8 градуса. Также температура +47 градусов и выше была зафиксирована в Харьяне, Датии, Уттар-Прадеше и Джханси.