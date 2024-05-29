РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:25, 29 Май 2024 | GMT +6

    Почти 50-градусную жару зафиксировали в Дели

    жара
    Фото: freepik

    Во вторник в столице Индии Дели была зафиксирована новая рекордная температура воздуха, достигнувшая 49,9°C, передает агентство Kazinform со ссылкой на Business Standard.

    Согласно данным метеорологического департамента Индии (IMD), в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, температура достигла 49,9°C, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгарде температура составила 49,8°C.

    Основная обсерватория Дели в Сафдарджунге зафиксировала среднюю температуру в 48,5°C, что на пять градусов выше нормы.

    Самая высокая температура, зарегистрированная в Дели за последние 100 лет, составляла 49,2°C, и была зафиксирована 15-16 мая 2022 года.

    Рекордная температура наблюдается на фоне «красного» уровня тревоги в некоторых штатах Индии. Это предупреждение указывает на очень высокую вероятность тепловых ударов и заболеваний, связанных с жарой, для всех возрастных групп.

    Ранее сообщалось о том, что сильная жара пришла в столицу Индии и температура достигла +47,8 градуса. Также температура +47 градусов и выше была зафиксирована в Харьяне, Датии, Уттар-Прадеше и Джханси.

    Теги:
    Погода Климат В мире Индия Мировые новости Жара
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!