Сильная жара в столице Индии: температура поднялась до +47,8 градуса
В столице Индии Дели и соседних районах температура за последние несколько дней достигла +47,8 градуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на India Today.
— В воскресенье (19 мая — ред.) ртутный столбик достиг или даже превысил +47 градусов как минимум в восьми местах по всей Индии. В Наджафгархе в Дели зафиксировано +47,8 градуса, что сделало этот район самым жарким местом страны дважды за последние три дня, — пишет издание.
По данным India Today, температура +47 градусов и выше также была зафиксирована в Харьяне, Датии, Уттар-Прадеше и Джханси.
Представители метеорологической службы предупредили людей о необходимости сохранять осторожность и призвали их обеспечить «чрезвычайную заботу об уязвимых людях», включая младенцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
— Существует очень высокая вероятность развития тепловых заболеваний и тепловых ударов у людей всех возрастов, а также существует проблема со здоровьем уязвимых людей, таких как младенцы, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, — заявили в службе. — Избегайте воздействия тепла и сохраняйте прохладу. Избегайте обезвоживания.