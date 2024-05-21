Сильная жара в столице Индии: температура поднялась до +47,8 градуса

В столице Индии Дели и соседних районах температура за последние несколько дней достигла +47,8 градуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на India Today.

— В воскресенье (19 мая — ред.) ртутный столбик достиг или даже превысил +47 градусов как минимум в восьми местах по всей Индии. В Наджафгархе в Дели зафиксировано +47,8 градуса, что сделало этот район самым жарким местом страны дважды за последние три дня, — пишет издание.

По данным India Today, температура +47 градусов и выше также была зафиксирована в Харьяне, Датии, Уттар-Прадеше и Джханси.

Представители метеорологической службы предупредили людей о необходимости сохранять осторожность и призвали их обеспечить «чрезвычайную заботу об уязвимых людях», включая младенцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.