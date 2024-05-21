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    14:56, 21 Май 2024 | GMT +6

    Сильная жара в столице Индии: температура поднялась до +47,8 градуса

    Сильная жара в столице Индии: температура прогрелась до +47,8 градуса
    Фото: freepik.com

    В столице Индии Дели и соседних районах температура за последние несколько дней достигла +47,8 градуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на India Today.

    — В воскресенье (19 мая — ред.) ртутный столбик достиг или даже превысил +47 градусов как минимум в восьми местах по всей Индии. В Наджафгархе в Дели зафиксировано +47,8 градуса, что сделало этот район самым жарким местом страны дважды за последние три дня, — пишет издание.

    По данным India Today, температура +47 градусов и выше также была зафиксирована в Харьяне, Датии, Уттар-Прадеше и Джханси.

    Представители метеорологической службы предупредили людей о необходимости сохранять осторожность и призвали их обеспечить «чрезвычайную заботу об уязвимых людях», включая младенцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

    — Существует очень высокая вероятность развития тепловых заболеваний и тепловых ударов у людей всех возрастов, а также существует проблема со здоровьем уязвимых людей, таких как младенцы, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, — заявили в службе. — Избегайте воздействия тепла и сохраняйте прохладу. Избегайте обезвоживания.

    Теги:
    Погода Климат Индия Мировые новости Жара
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Ляззат Сейданова
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