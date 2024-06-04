Свыше 50 человек погибли из-за жары в Индии

В Индии более 50 человек погибли за три дня из-за сильной жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

33 человека погибли в северном штате Уттар-Прадеш в выходные дни из-за жары. Среди них были люди, участвовавшие во всеобщих выборах, включая сотрудников избирательных комиссий, охранников и работников санитарной службы.

— В штате Одиша 20 человек погибли из-за теплового удара, — сообщили официальные лица.

Также федеральное министерство здравоохранения заявляет, что с 1 марта по 30 мая было подтверждено 56 смертей от теплового удара. Однако данные по штатам свидетельствуют о том, что фактическое число может быть значительно выше.

В штате Одиша власти сообщили о 99 предполагаемых смертях от теплового удара за 72 часа, из них 20 случаев были подтверждены.

О предполагаемых смертях, связанных с жарой, также сообщили из штатов Бихар, Мадхья-Прадеш и Джаркханд.

Национальный центр контроля заболеваний Индии называет тепловые удары «угрожающим жизни» состоянием с уровнем смертности от 40 до 64%.

Жара на севере и в центре Индии, а также в некоторых частях запада была невыносимой в течение последних двух недель, с максимальными температурами 45-46°C в течение нескольких дней подряд и даже достигающими 50°C в некоторых районах.

Однако, по данным метеорологического департамента Индии, в ближайшие дни температуры вероятно снизятся из-за начала муссонов.

Несколько регионов страны испытывают серьезный дефицит воды и электричества из-за увеличения потребления энергии.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли от предполагаемого теплового удара в восточных штатах Индии.