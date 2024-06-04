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    11:24, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Свыше 50 человек погибли из-за жары в Индии

    жара
    Фото: freepik

    В Индии более 50 человек погибли за три дня из-за сильной жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    33 человека погибли в северном штате Уттар-Прадеш в выходные дни из-за жары. Среди них были люди, участвовавшие во всеобщих выборах, включая сотрудников избирательных комиссий, охранников и работников санитарной службы.

    — В штате Одиша 20 человек погибли из-за теплового удара, — сообщили официальные лица.

    Также федеральное министерство здравоохранения заявляет, что с 1 марта по 30 мая было подтверждено 56 смертей от теплового удара. Однако данные по штатам свидетельствуют о том, что фактическое число может быть значительно выше.

    В штате Одиша власти сообщили о 99 предполагаемых смертях от теплового удара за 72 часа, из них 20 случаев были подтверждены.

    О предполагаемых смертях, связанных с жарой, также сообщили из штатов Бихар, Мадхья-Прадеш и Джаркханд.

    Национальный центр контроля заболеваний Индии называет тепловые удары «угрожающим жизни» состоянием с уровнем смертности от 40 до 64%.

    Жара на севере и в центре Индии, а также в некоторых частях запада была невыносимой в течение последних двух недель, с максимальными температурами 45-46°C в течение нескольких дней подряд и даже достигающими 50°C в некоторых районах.

    Однако, по данным метеорологического департамента Индии, в ближайшие дни температуры вероятно снизятся из-за начала муссонов.

    Несколько регионов страны испытывают серьезный дефицит воды и электричества из-за увеличения потребления энергии.

    Ранее сообщалось, что 15 человек погибли от предполагаемого теплового удара в восточных штатах Индии.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Индия Мировые новости Жара
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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