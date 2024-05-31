15 человек погибли в восточной Индии из-за жары

По меньшей мере 15 человек погибли от предполагаемого теплового удара в восточных штатах Индии в четверг, сообщили власти. Регион охвачен изнуряющей жарой, которая, как ожидается, продлится до субботы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В то время как в северо-западной и центральной Индии в ближайшие дни ожидается понижение температуры, продолжающаяся жара в восточной Индии, вероятно, сохранится еще на два дня, сообщает Индийский метеорологический департамент (IMD), который объявил о волне жары, с температурой выше нормы на 4,5°C-6,4°C.

В четверг в государственной больнице региона Руркела в Одише сообщалось о гибели 10 человек, сказали власти Reuters, в то время как в городе Аурангабад в Бихаре было зарегистрировано пять смертей из-за солнечного удара.

Ранее в столице Индии Дели была зафиксирована рекордная температура воздуха, достигнувшая 49,9°C. Позже в одном из районов Дели была зафиксирована самая высокая температура – 52,9°C. Однако это значение может быть пересмотрено, так как метеорологическая служба проверяет датчики метеостанции.

В Дели, где из-за высокой температуры заболевают птицы и дикие обезьяны, городской зоопарк использует бассейны и разбрызгиватели, чтобы облегчить состояние своих 1200 обитателей.

Также в Дели, где в пятницу ожидается температура до 43°C, на этой неделе была зарегистрирована первая смерть из-за жары. Город также сталкнулся с острой нехваткой воды.