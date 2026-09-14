В Казахстане разрабатывают восемь бассейновых планов для водной безопасности

В Казахстане начался второй этап разработки восьми бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов. Работу проводит НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации в соответствии с новым Водным кодексом, передает Kazinform.

Бассейновые планы покажут, сколько воды есть в каждом регионе, как ее используют и в каком состоянии находятся водные ресурсы и инфраструктура. В них также будут предусмотрены меры по модернизации водохозяйственных и гидротехнических объектов, поиску и использованию дополнительных источников воды, восстановлению рек и других водоемов. Отдельное внимание уделят предотвращению засух, паводков и других рисков, связанных с водой, а также совершенствованию системы водопользования.

На первом этапе проведена масштабная работа по сбору и анализу исходных данных. В частности, собрана информация о водных объектах, поверхностных и подземных водных ресурсах, природно-климатических условиях, качестве воды, водопользовании, состоянии водохозяйственной инфраструктуры и экологической ситуации. Изучены социально-экономические показатели соответствующих территорий.

На втором этапе с учетом собранных данных и результатов расчетов водохозяйственных балансов выявляются и ранжируются существующие проблемы и угрозы, осуществляется прогнозирование изменения водообеспеченности и оценка рисков вредного воздействия вод.

На следующих этапах будут определены основные цели и задачи, разработаны конкретные меры по рациональному использованию и охране воды. Также оценят их влияние на экономику, общество и окружающую среду, после чего выберут наиболее эффективную программу и определят сроки ее реализации. Все планы будут рассчитаны с учетом развития водохозяйственных бассейнов на ближайшие 15 лет.

— Бассейновые планы послужат основой обновленной системы управления водными ресурсами Казахстана. Они разрабатываются отдельно по каждому из восьми водохозяйственных бассейнов страны и позволят учитывать реальные особенности территорий: доступность и объем водных ресурсов, состояние и перспективы развития водохозяйственной инфраструктуры, потребности населения и экономики, особенности водохозяйственных участков и экологическую ситуацию. На основе этих документов будет разработан Генеральный план интегрированного управления водными ресурсами, который сформирует общенациональную модель водной безопасности. Документ станет важным элементом государственного планирования, — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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