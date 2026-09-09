Какие работы проводятся в целях экономии воды в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform сообщило о проектах, реализуемых в целях экономии воды.

По информации министерства, на сегодняшний день в стране ведутся работы по реконструкции более 4,6 тыс. километров оросительных каналов, 964 километра из которых планируется завершить в текущем году. Кроме того, до конца года будет реконструирована 104 скважины.

При этом, по итогам первого полугодия, завершились работы по реконструкции и ремонту каналов общей протяженностью 244,2 километра.

— РГП «Казводхоз» проводит работы по механизированной очистке каналов, а также по ремонту и восстановлению гидротехнических сооружений. В 2026 году запланирована механизированная очистка 2 211,75 километров каналов. По состоянию на август из них выполнено 1 764,02 километра, то есть 79,8% от годового плана, — говорится в ответе министерства.

Кроме того, в план включен ремонт 394 гидротехнических сооружений. По состоянию на 10 августа ремонтные работы выполнены на 139 из них.

По данным министерства, подобные меры дают реальные результаты. К примеру, в области Жетісу в районе Куртинского водохранилища с целью предотвращения дефицита воды дополнительно очищено 26 километров оросительного канала, и в результате проведенных работ потери воды сократились на 12 млн кубических метров.

Ранее сообщалось, сколько воды удалось сэкономить благодаря установленным лимитам на водопользование для пяти южных регионов.