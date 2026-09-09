Лимиты на воду: сколько сэкономили в южных регионах Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform сообщило, сколько воды удалось сэкономить благодаря установленным лимитам на водопользование для пяти южных регионов.

Напомним, в мае 2026 года были установлены следующие лимиты на водопользование:

Кызылординская область — 3,27 млрд кубометров;

Алматинская область — 2,08 млрд кубометров;

область Жетісу — 1,83 млрд кубометров;

Жамбылская область — 0,9 млрд кубометров;

Туркестанская область — 3,88 млрд кубометров.

Общий объем лимита для этих регионов составил 11,96 млрд кубометров.

Точные данные об эффективности установленных лимитов на водопользование будут определены 30 сентября, после завершения поливного сезона.

— Точный объем воды, сэкономленной в результате установления лимитов, можно будет определить только после полного завершения вегетационного периода. При расчете фактического объема экономии воды учитываются не только установленные лимиты, но и фактический забор воды, площадь орошения, структура посевов, гидрологические условия и потери в оросительных системах, — говорится в сообщении.

Вместе с тем Министерство водных ресурсов и ирригации РК предоставило данные по состоянию на 10 августа 2026 года. По сравнению с 2025 годом фактический объем водопотребления составил:

Кызылординская область — 88%;

Алматинская область — 83%;

область Жетісу — 68%;

Жамбылская область — 33%;

Туркестанская область — 92%.

Сэкономленная вода накапливается в водохранилищах, формируя дополнительный запас. В этом году наблюдается положительная динамика. В ряде крупных водохранилищ южных регионов объем воды значительно превышает показатели 2025 года.

В частности:

Шардаринское водохранилище — 1 370 млн кубометров, что на 1 132 млн кубометров больше, чем в 2025 году;

Тасоткельское водохранилище — 229,6 млн кубометров, на 113 млн кубометров больше прошлогоднего показателя;

Водохранилище Терис-Ащыбулак — 23,1 млн кубометров, на 15,5 млн кубометров больше, чем годом ранее;

Капшагайское водохранилище — 14 870 млн кубометров, на 640 млн кубометров больше показателя 2025 года;

Бартогайское водохранилище — 157,4 млн кубометров, на 71,4 млн кубометров больше прошлогоднего уровня.

— Таким образом, в указанных крупных водохранилищах по сравнению с прошлым годом сформировались значительные дополнительные запасы воды, — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане очистили 1,8 тысячи км каналов.

Также сообщалось, что в новой системе Казахстана оцифровали более 23 тысяч водных объектов.