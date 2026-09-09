Больше воды для полей — в Казахстане очистили 1,8 тысячи км каналов

В Казахстане с начала 2026 года механизированную очистку провели на 1 800 км ирригационных каналов. До конца года планируется очистить еще 411 км, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Таким образом, темпы механизированной очистки каналов в стране продолжают расти. Для сравнения, в 2025 году филиалами РГП «Казводхоз» было очищено 1 840 км каналов, в 2024 году — 1 147,6 км, а в 2023 году — 678 км.

Параллельно проводится масштабная реконструкция оросительных сетей. В настоящее время работы ведутся на 4,6 тыс. км каналов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 962 км, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

— Механизированная очистка каналов позволяет улучшить подачу поливной воды на орошаемые земли и сократить ее потери, что способствует стабильному прохождению вегетационного периода. Повышение темпов очистки связано с обновлением парка спецтехники «Казводхоза». В прошлом году предприятию было выделено 576 единиц новой техники. Дополнительно на тарифные средства было приобретено 135 единиц, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана началась автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяженностью 857 км. Работы охватывают оросительные сети площадью 65 тыс. га.

Напомним, в рамках водной реформы в Казахстане в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 962 км каналов, что должно улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель.