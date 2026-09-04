Новый Водный кодекс и 676,7 млрд теңге инвестиций: итоги трех лет водной реформы в Казахстане

В сентябре 2023 года по поручению Главы государства было создано Министерство водных ресурсов и ирригации. Ведомством последовательно реализуются системные меры по обеспечению водной безопасности, повышению эффективности использования водных ресурсов и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие задачи определены и закреплены в Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы и Комплексном плане развития водной отрасли на 2024–2028 годы.

В прошлом году в силу вступил новый Водный кодекс, который заложил кардинально новые принципы охраны и использования водных ресурсов. Расширены требования по охране малых рек и озер. А местные исполнительные органы должны определить водоохранные зоны и полосы на поверхностных водных объектах в пределах населенных пунктов. Документ также предусматривает разработку Генерального и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов. Выводы и рекомендации этих планов будут приниматься во внимание при государственном планировании.

Также согласно Водному кодексу, промышленные предприятия должны разработать пятилетние планы поэтапного перехода на повторное и оборотное водоснабжение, а имеющиеся системы — модернизировать с применением наилучших доступных технологий.

Одной из ключевых задач водной политики является повышение эффективности использования ресурсов во всех секторах экономики. Особенно, в сельском хозяйстве. Для ускорения внедрения современных технологий орошения в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 228 млрд тенге — в четыре раза больше, чем в предыдущий трехлетний период.

Фото: Минводы

По итогам 2025 года площадь применения водосберегающих технологий достигла 543,5 тыс. га. Динамика внедрения увеличилась в пять раз, а экономия поливной воды составила порядка 874 млн м³. Дополнительным стимулом для сельхозтоваропроизводителей стало увеличение возмещения затрат на внедрение водосберегающих технологий до 80%.

За 2024–2025 годы завершены работы по реконструкции и модернизации 1 458 км каналов. В настоящее время работы ведутся более чем на 4,6 тыс. км каналов. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 962 км, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель. Параллельно увеличены объемы механизированной очистки каналов. Если в 2023 году было очищено 678 км, то в 2025 году — уже 1 840 км.

Кроме того, в 2024–2025 годах завершена реконструкция пяти водохранилищ. Реализованы 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, охватившие 321 населённый пункт с населением порядка 945 тыс. человек. Ведутся конкурсные процедуры по строительству трех новых водохранилищ в Жамбылской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Завершено формирование правовой базы со всеми сопредельными государствами по вопросам трансграничных вод. Подписано соглашение с Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.

Благодаря согласованным режимам работы водохранилищ на реке Сырдарья обеспечен стабильный приток воды в Северное Аральское море. В результате объем Северного Арала увеличился с 18,4 км³ в начале 2023 года до 23,5 км³ в настоящее время.

Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

Одной из задач государственной политики является укрепление кадрового потенциала водной отрасли и повышение ее привлекательности для молодых специалистов. За три года сеть учебных заведений, готовящих водников, увеличилась до 13 вузов и 10 колледжей против 9 вузов и 6 колледжей в 2023 году.

Количество студентов, поступающих на водные специальности, существенно увеличилось. Если в 2023–2024 учебном году был зачислен 291 студент, то в минувшем учебном году первый курс окончило уже 1 000 студентов.

Одновременно повышается уровень оплаты труда в отрасли. За два года средняя заработная плата в РГП «Казводхоз» увеличилась более чем в два раза и достигла 326 тыс. тенге.

Активно реализуется поручение Главы государства по привлечению инвестиций. Так, объем инвестиций в основной капитал водной отрасли за 2024–2025 годы составил 676,7 млрд тенге — на 79% больше по сравнению с предыдущими двумя годами. С зарубежными партнерами заключено 9 соглашений и 44 меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, привлечено $15,9 млн грантовых средств.

Разработана Национальная информационная система водных ресурсов, которая объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли. На сегодня в ней оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов. Кроме того, полностью оцифрован процесс заключения договоров по подаче поливной воды.

Заново создана Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология». На сегодня Службой определены 711 потенциальных родников. Кроме того, по фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников на территории страны.

— Реализация поручений Главы государства в водной сфере перешла от формирования стратегической и нормативной базы к масштабной модернизации инфраструктуры и внедрению современных механизмов управления водными ресурсами. Основная задача следующего этапа — обеспечить переход от плановых показателей к своевременному завершению конкретных объектов и получить устойчивый практический эффект для водной безопасности, сельского хозяйства, экономики и населения страны» — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует построить 42 новых водохранилища.