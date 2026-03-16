В Астане начался допрос свидетелей по делу блогеров Жанабыловых

Супругов-блогеров обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: незаконное предпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Максимальная санкция по предъявленным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время в суде проводится допрос свидетелей.

Как сообщил старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев перед началом заседания, изъятое имущество зарегистрировано на ТОО «Жана бизнес». Среди арестованных транспортных средств — автомобили Lamborghini Urus и Lexus LX 600, принадлежащие одному из обвиняемых.

По данным следствия, на момент расследования у подсудимых не было зарегистрировано жилья. Проведенная по делу экспертиза установила ущерб в размере 247 млн 653 тыс. 229 тенге. По словам прокурора, именно такую сумму, по версии следствия, обвиняемые получили незаконным путем.

Главное судебное разбирательство проходит в открытом режиме в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

После оглашения обвинительного акта судья Адильбек Баймаханов поинтересовался у подсудимых, согласны ли они с предъявленным обвинением и признают ли свою вину. Однако блогеры воздержались от однозначного ответа.

— На данном этапе я воздержусь отвечать на этот вопрос, так как у нас с моим защитником есть своя позиция, которую мы хотели бы изложить во время нашего допроса — после допроса всех свидетелей и изучения всех материалов. Только в этом случае я могу дать комментарий по этому поводу, — сказала Эльмира Толегенова.

Напомним, 9 октября 2025 года апелляционная коллегия оставила без удовлетворения жалобы блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой.

Это означало, что их дела, изначально административные, могут переквалифицировать в уголовные и провести по ним расследование.

Позже стало известно о том, что по делу блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой АФМ возбуждено уголовное дело.

Поводом для судебного разбирательства стало проведение блогером Жанабыловым розыгрыша 10 автомобилей. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление о необходимости проверки блогеров на соответствие требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Комитет купил курсы, предлагавшиеся Жанабыловыми, и выявил их несоответствие заявленному содержанию. По данным ведомства, курсы носили формальный характер, не имели практической ценности, а их стоимость в 30 тысяч тенге завышена.